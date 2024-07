La jueza, Mary Marlowe Sommer, aseguró que el estado había fallado en su labor de “revelar pruebas críticas para el acusado” y que dicha violación había generado un retraso “innecesario” e “incurable” para el juicio, por lo que la única forma de reparar el error era la desestimación del caso.

Al escuchar la decisión, Baldwin rompió en llanto, al igual que su esposa, Hilaria, y una vez terminada la declaración de Marlowe Sommer el actor de “30 Rock” fue reconfortado por su mujer y por sus hermanos Stephen y Beth, quienes lo acompañaron durante toda la semana.

El intérprete salió de la corte de Santa Fe, Nuevo México, acompañado de su familia y sin dar declaraciones a la prensa que lo esperaba a la salida.

La fiscal, Kari Morrissey, dijo por su parte que respetaba la decisión de la magistrada aunque no estaba de acuerdo con ella.

Baldwin, de 66 años, afrontaba 18 meses de cárcel por un cargo de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía de la película “Rust’“, Halyna Hutchins, en el set de rodaje en octubre de 2021.

El actor ensayaba una escena en la que sostenía un revólver Colt 45 cuando salió disparada una munición real que mató a Hutchins. Las balas reales están prohibidas en los sets.

