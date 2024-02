El juicio contra el actor Alec Baldwin por homicidio involuntario en el tiroteo accidental que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins en 2021 comenzará el 9 de julio, informó un juez del Primer Distrito Judicial de Santa Fe (Nuevo México, EE.UU.).

El proceso, en el que si el intérprete es declarado culpable puede enfrentarse a una pena de hasta 18 meses de prisión, se iniciará ese día con la selección del jurado, los testimonios arrancarán al día siguiente y el juicio se prolongará durante ocho días, hasta el 19 de julio.

La fecha elegida definitivamente será más tarde de lo que pretendía la defensa del actor, que pidió semanas atrás un "juicio rápido" celebrado en los meses venideros, por incompatibilidades con la agenda de Kari Morrissey, una de las fiscales encargadas que ha alegado estar a cargo de otro caso en junio.

Baldwin, que ejercía como protagonista y productor de la película Rust, portaba el revólver de utilería del que, el 21 de octubre de 2021, salió una bala real que impactó mortalmente contra Hutchins en un suceso en el que el director del filme, Joel Souza, también resultó herido.

El intérprete estadounidense ha insistido en diversas ocasiones ante autoridades y medios de comunicación que amartilló el arma, pero nunca apretó el gatillo, por lo que el homicidio, según él, se debió a un fallo mecánico de la pistola que lo exime de responsabilidades.

Asimismo, otra de las grandes incógnitas del caso es cómo llegó munición real hasta el set de grabación, por lo que las miradas también están puestas en la armera y jefa del protocolo de seguridad, Hannah Gutierrez-Reed, que actualmente está siendo juzgada dentro de un proceso aparte en un tribunal de Santa Fe.

El caso Rust se ha dilatado en el tiempo porque ha habido varios giros en la acusación contra Baldwin y Gutierrez-Reed, que fueron señalados inicialmente en virtud de una ley que entró en vigor después del tiroteo, por lo que los fiscales admitieron el error y redujeron la posible pena de hasta seis años y medio de cárcel por una de dieciocho meses como máximo.

