Este domingo 14 de abril, la guatemalteca Julia Gagnon clasificó al top 20 del concurso American Idol luego de una impresionante presentación.

La joven residente de Maine, Estados Unidos, interpretó la canción I Believe de Fantasia y causó furor entre los presentes.

Este tema, acompañado de la impresionante voz de Julia Gagnon, emocionó al jurado de la competición compuesto por Lionel Richie, Luke Bryan y Katy Perry.

Sin embargo, fue Katy Perry quien más se emocionó al escuchar a la guatemalteca interpretar este tema a tal punto de llorar una vez finalizada su presentación.

El video de la reacción de la ahora juez de American Idol rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los internautas destacaron la participación de la joven guatemalteca en lo que va de competencia.

Actualmente, Julia Gagnon se encuentra compitiendo para clasificar a la siguiente ronda de American Idol, donde 14 participantes lucharán por convertirse en el ganador de este prestigioso concurso.

Esta no es la primera ocasión en la que Julia Gagnon emociona a los jueces con su voz, ya que el pasado 24 de marzo audicionó con la canción Ain’t No Way de Aretha Franklin.

La audición de la estudiante universitaria hizo que el jurado la siguieran fuera de la sala para entregarle un boleto de platino de American Idol, el cual significó su calificación a la próxima ronda.