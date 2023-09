Julio Iglesias: así es su isla privada en Bahamas, donde celebró su cumpleaños 80

Aunque varios fanáticos pensaron que por el número de años que cumplió haría una gran fiesta, su decisión no sorprende ya que desde hace varios años se ha alejado del ojo público.

El intérprete de éxitos como Me olvidé de vivir, Si me dejas no vale y Cómo han pasado los años no ha pisado escenario desde antes de la pandemia del Covid-19. En su momento, Julio Iglesias Jr. declaró que su padre se ha dedicado a los negocios y lleva una vida tranquila en Bahamas, en su propiedad frente al mar.

Cómo es la casa en Bahamas de Julio Iglesias

Sin duda, la vivienda que se ha convertido en su hogar en Bahamas cuenta con lujos, exclusividad y discreción. La propiedad cuenta con un puerto y un helipuerto, para que el cantante pueda transportarse como desee.

La casa del autor de éxitos como Con la misma piedra se encuentra en Nassau, capital de Bahamas. Según medios internacionales, la vivienda está a 50 minutos en avión desde Miami. En Estados Unidos se encontraba la residencia oficial del artista, desde antes de la pandemia del Covid-19.

Julio Iglesias compró este archipiélago en los años 80, luego de un episodio de depresión, según la revista Vanity Fair. En este lugar grabó su álbum de estudio Libra, que incluye canciones como Ni te tengo, ni te olvido, Tu y yo, y Esta cobardía. Julie Stella, novia de Miguel Iglesias, comparte fotografías aéreas de Bahamas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JULIE STELLA (@juliiesteen)

La propiedad está rodeada de arrecifes de coral, con grandes extensiones de arena y jungla, lo que hace que el área sea más exclusiva y privada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julio Iglesias (@julioiglesias)

La casa central cuenta con varias habitaciones grandes y otras más pequeñas con área verde para los huéspedes. También tiene vista al mar, piscina y terraza para descansar.

La zona cuenta con seguridad privada, ya que además de Julio Iglesias, se encuentran otras personalidades como Lenny Kravitz, Johnny Depp y Beyoncé.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristina (@cristinaiglesiasr)

El cantante español también cuenta con otras propiedades en Ojén, Miami y Punta Cana, todas con vistas al mar. En el 2021, la revista Forbes estimó que la fortuna de Julio Iglesias alcanzaba los 900 millones de dólares.