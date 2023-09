Julio Iglesias: la desesperada carta que recibió en su cumpleaños 80 de una hombre que reclama ser su hijo

No obstante, días antes de su cumpleaños el cantante español recibió una sorpresiva carta del hombre que asegura ser su hijo.

Se trata de Javier Santos, quien asegura desde hace varios años que su padre es Julio Iglesias e incluso ha llevado el caso ante las autoridades de España.

A través de su abogado, el supuesto hijo de Julio Iglesias envió una carta abierta al cantante en el que continúa insistiendo en que debe reconocer su paternidad.

“Ha conseguido demostrar que la genética lo considera hijo, aunque la justicia todavía no. No quiero dinero, lo único que busca es un encuentro con su padre, poder hablar… En el año 2017 consiguió la tranquilidad de saber que tenía un padre que se llama Julio Iglesias. Desearía seguir los pasos de ‘El Cordobés’ y de Carlos Baute en la paz alcanzada entre padres e hijos. Hace un ofrecimiento de ayuda a hijos no reconocidos por sus padres”, indica la carta.

“Sería inmensamente feliz si su padre lo oyera. Le cuesta trabajo comprender que haya padres que no le den una oportunidad a los hijos rechazados. Pudiera ocurrir que, por razones de salud, Julio Iglesias y Javier Santos se necesiten. Antes de empezar esta contienda judicial intentó, hasta la saciedad, hablar con Julio Iglesias para solucionar el problema”, continúa.

“Tras el fracaso de arreglar la situación, sintió que era muy fuerte tener un ADN del 99 por ciento de filiación y no acudir a la vía judicial. Javier sigue esperando que este problema se solucione, aunque tenga que renunciar a mucho”, concluye este texto.

Esta no es la primera ocasión en la que Javier Santos le escribe una carta a Julio Iglesias, ya que en marzo de 2023 la revista Semana publicó un escrito en el que el hombre aseguró “no querer su fortuna”.

“No quiero dinero, lo único que busco es un encuentro contigo, poder hablar y un gesto propio de la relación genética. Sería inmensamente feliz si mi padre me oyera”, reveló esta primera carta.