Jungkook se quedó dormido: El peculiar momento que pasó un integrante de BTS durante una transmisión en vivo y que enamoró a las Army´s

Los fanáticos se encontraban pendientes de lo que el joven músico deseaba transmitirles, pero se llevaron una sorpresa, que para la mayoría fue agradable.

La transmisión era vista por más de 6 millones de personas, quienes a través de mensajes de texto conversaban con el ídolo k-pop. En determinado momento, el artista dejó de conversar con sus seguidores y se acomodó para caer rendido en la profundidad de sus sueños.

Las expectativas ante este peculiar suceso indicarían que los fanáticos se molestarían y califican el incidente como una falta de respeto, pero la realidad fue otra. Los cibernautas “murieron de ternura” al ver cómo uno de sus músicos favoritos caía rendido ante el sueño.

El amor que sienten los admiradores del cantante K-pop se pudo ver reflejado en los comentarios que publicaron en Weverse, entre los que destacan que “él si duerme muy bien” y “se veía lindo mientras dormía”.

Las transmisiones de Jungkook no son nuevas, pues se ha vuelto popular en la plataforma de Weverse, espacio que utiliza para compartir sus actividades cotidianas como el dormir, cocinar, beber cervezas, e inclusive doblar su ropa interior.

Al quedarse dormido, la transmisión siguió por 20 minutos más, pero luego fue cancelada por Weverse, por lo que se presume que el artista prosiguió con su cálida siesta.

Por su parte, los fanáticos se mostraron tristes al interrumpirse la transmisión, pues pensaron que podrían visualizar al cantante mientras dormía. Entre los comentarios que publicaron los admiradores del artista resaltan, “Los armys amamos ver a Jungkook durmiendo, por favor no apaguen la transmisión” y “Odio que no nos dejen ver a Kookie durmiendo”.

🐰 ARMY, no puedes salir lastimado…

🐰 Tuve un pensamiento de ensueño sobre cómo ustedes no pueden lastimarse

🐰 debemos tener cuidado todo el tiempo. No podemos lastimarnos

🐰 … *se queda dormido* 🥹

