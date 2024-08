Timberlake, de 43 años, fue detenido el pasado 18 de junio en la localidad de Sag Harbor, a unos 160 km al este de la ciudad de Nueva York, por conducir “borracho” tras saltarse una señal de pare y salirse del carril por donde conducía su automóvil BMW tras cenar con unos amigos.

El agente que le detuvo asegura que el artista no estaba en estado de conducir. “Sus ojos estaban rojos y vidriosos, de su boca salía un fuerte olor a bebida alcohólica, hablaba despacio, apenas lograba mantenerse en pie y no superó las pruebas estandarizadas de sobriedad”.

El “Príncipe del pop” compareció por videoconferencia desde Amberes, Bélgica, donde prosigue su gira europea The Forget Tomorrow World Tour para promover su último disco.

Durante la vista, el juez Carl Irace le comunicó la suspensión del permiso de conducir del cantante en el estado de Nueva York.

Según su abogado, Edward Burke, citado por medios locales, la suspensión de la licencia durará mientras se aborda el caso en tribunales.

