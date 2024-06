El cantante fue detenido en la localidad de Sah Harbor, a unos 150 kilómetros al este de Nueva York, en la exclusiva zona de playas conocida como Los Hamptons, según fuentes de la policía local citadas por Fox News.

“Justin salió a cenar con amigos y había coches de policía estacionados fuera del restaurante, como ocurre la mayoría de las noches. La policía busca a gente que sale después de medianoche y que podría haber estado bebiendo”, reveló el Daily Mail.

Timberlake, de 43 años, pasó la noche bajo custodia policial hasta ser liberado alrededor de las 11 horas de este martes.

El también actor y empresario estadounidense salió de la comisaría acompañado de su abogado y su caso volverá a ser evaluado por las autoridades el próximo 26 de julio.

No obstante, para esta fecha Justin Timberlake no está obligado a comparecer ante la corte, de acuerdo con información oficial.

En estos momentos, Justin Timberlake se encuentra en medio de una gira, Forget Tomorrow World Tour, cuya próxima parada es Chicago, para regresar luego a Nueva York y continuar en Boston.

First photos of Justin Timberlake (@jtimberlake) leaving the Sag Harbor Police Department following his arrest for DWI. pic.twitter.com/BngYULakr1