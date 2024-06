Justin Timberlake fue arrestado durante la noche del pasado lunes 17 de junio por conducir bajo los efectos del alcohol, según revelaron las autoridades.

El arresto del ex integrante de la banda NSYNC se dio en la salida de un restaurante ubicado en la lujosa localidad de Los Hamptons, Nueva York, cuando no se detuvo en una señal de alto.

Según el relato de la policía, Justin Timberlake les dijo que tan solo había tomado “un martini” previo a ser detenido mientras conducía.

No obstante, el intérprete de 43 años estaba “con los ojos rojos y vidriosos, con un fuerte olor a alcohol y era incapaz de mantener la atención”.

Después de pasar la noche bajo custodia policial, Justin Timberlake fue liberado alrededor de las 11 horas del martes 18 de junio e inmediatamente las autoridades revelaron la fotografía que le fue tomada tras su detención.

La foto policial de Timberlake, quien en los últimos meses protagonizó un intercambio de indirectas con Britney Spears, incendió las redes sociales y generó una ola de memes que continúan causando furor.

Los mejores memes de la foto policial de Justin Timberlake

Justin Timberlake borracho // Yo borracho. pic.twitter.com/khUXo8DLnA — Danny Hernández 🦴 (@danny8002) June 19, 2024

Justin Timberlake detenido por conducir alcoholizado. pic.twitter.com/M60sk2Dtm0 — Real Time (@RealTimeRating) June 18, 2024

Justin Timberlake stuns in his new single cover pic.twitter.com/7ndwJjCUOY — BuyHoldMeCloserOnItunes (@Britney19811202) June 19, 2024

Footage of Justin Timberlake running from the cops in the Hamptons…pic.twitter.com/5KvijeQgsU — Jesse In El Paso LLC 🎙 (@CB34sGolfSwing) June 18, 2024

Yo cuando le va mal a Justin Timberlake pic.twitter.com/Z81q8UW4Qm — La Bruja Medusa ❤️‍🔥🐍🇵🇸 (@labruja_medusa) June 18, 2024

Justin Timberlake when the officer told him to walk a straight line pic.twitter.com/vLiVvfZyBP — chris evans (@notcapnamerica) June 19, 2024

“sir i’m gonna need you to step out of the vehicle and walk in a straight line.”



justin timberlake: pic.twitter.com/lPseAWqHQ7 — abdullah (@abxsid) June 18, 2024