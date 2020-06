Kany García: su nuevo álbum, un concierto virtual y el guiño a Guatemala

Kany García promociona el álbum "Mesa para dos". (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

La multipremiada artista puertorriqueña Kany García lanzó el 28 de mayó último Mesa para dos, su séptimo álbum de estudio y en la actualidad continúa con la promoción de esa producción en la que participaron varias estrellas internacionales.

Con el carisma que la caracteriza, Kany conversó recientemente con Prensa Libre y a través de una videollamada, la cantante y compositora puertorriqueña compartió detalles de sus nuevos temas, del concierto virtual que ofrecerá en los próximos días y del cariño que le tiene a Guatemala.

El álbum

Mesa para dos fue producido por el legendario Julio Reyes Copello en su Art House Studios en Miami y es una pieza en la que Kany incluyó 10 canciones a dueto con grandes artistas de diferentes nacionalidades.

Lo que en ti veo fue el primer sencillo de esa producción y habla a las parejas que están en una intensa y enriquecedora relación. Junto a esa pieza, se lanzó el videoclip oficial y en la actualidad supera los tres millones de reproducciones en su canal de YouTube.

Mesa para dos incluye la participación de invitados sumamente talentosos que provienen de diferentes naciones.

“Cuando me enfoco en nuevo material trato de hacer todo de la manera más natural posible, regularmente escribo las canciones de lo que con el tiempo he anotado en mi celular, de lo que miro y en algunos casos no digo lo que he vivido en primera mano, pero sí de lo que he vivido en el camino que me regala hablar con gente que me comparte sus historias”, dijo Kany al referirse sobre la composición de temas que incluyó en el disco Mesa para dos.

La artista puertorriqueña que durante los últimos 12 años ha escrito e interpretado algunos de los éxitos más importantes del pop latino, explicó que se siente afortunada de ver la respuesta de su trabajo debido a que lo realiza con profesionalismo.

“Al momento de componer no pienso de lo que puedo provocar a alguien con mi trabajo, pero definitivamente cada vez tengo más conciencia de eso y quizás no lo tenga en cuenta a la hora de escribir la canción, pero sí a la hora de subirme a un escenario. En ese momento recuerdo que probablemente lo que estoy haciendo es interpretar alguna situación importante que está viviendo alguien en este momento. También puede ser un recuerdo de otra persona que le cambió la vida y tener eso en conciencia es una cosa que al mismo tiempo me hace tomar mi profesión con el respeto que merece”, añadió la ganadora de cinco Latin Grammys.

Los invitados

Mesa para dos es un álbum que presenta magia, complicidad y talento. La nueva producción de Kany García contó con el apoyo de Nahuel Pennisi (Argentina), Leiva (España), Mon Laferte (Chile), Gusttavo Lima (Brasil), Pedro Capó (Puerto Rico), Reik y Carlos Rivera (México) y Carlos Vives, Goyo -ChocQuibTown-, Catalina García –Monsieur Periné– y Camilo (Colombia).

En este álbum conceptual Kany escribió siete de los temas y es coautora de otros tres junto a Leiva, Vives y Camilo.

“Una de las cosas que me permite disfrutar algo debe de ser a cuenta gotas, es como cuando te sirven una botella de vino y te piden que te la tomes completa. Sabes que eso no es así y para disfrutarla debe de ser poco a poco. En ese sentido, Mesa para dos es una manera de decirlo, de escuchar el disco y absorber lo que cada artista agrega. Además, ponerle el título Mesa para dos fue una manera de darle lugar y respeto a cada uno de estos acompañantes y exprimirle todo lo mejor de ellos”, afirmó la artista puertorriqueña, quien añadió una anécdota relacionada con el tema que compartió con el cantautor español Leiva.

“El caso de Leiva fue bien particular porque soy fan de él. Desde noviembre conversamos durante un almuerzo en Las Vegas, EE. UU. y le pedí que escribiéramos juntos. En febrero viajé a España para afinar detalles. Sin embargo, antes de la primera reunión musical, intercambiamos ideas, las cuales permitieron que cada uno respetara su trabajo y eso provocó una química musical que me permitió entrar en su mundo y a él en el mío”, comentó Kany al referirse a Óxido uno de los dos temas que fue escrito antes de la pandemia del coronavirus.

El concierto

La cantante y compositora puertorriqueña dará un concierto virtual el próximo 11 de julio en el que interpretará sus éxitos y los nuevos temas del álbum Mesa para dos.

“Este concierto es la oportunidad para mí de reencontrarme con mis músicos. Hemos decidido reunirnos y crear un escenario como si fuéramos a recibir a multitudes para poder ofrecer un espectáculo de calidad. Además, será un evento para que la gente tenga la oportunidad de disfrutarlo en su casa y sin exponerse a nada”, indicó la cantante y compositora puertorriqueña.

El show se realizará en el Music Hall en San Juan, Puerto Rico, el 11 de julio y la transmisión está prevista para las 19 horas (horario Guatemala). Los boletos “Early Bird” están disponibles en el sitio www.livepassplay.com a un costo de US$7 (Q54).

“Este evento es para todo el mundo, así que público de Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa podrán disfrutar. Además, es una forma de generar trabajo a las personas que han estado inactivas”, añadió Kany, artista que también dijo que esta es una “locura” que se le ocurrió debido a que no sabe en qué momento podrá realizar la gira de promoción de su reciente producción.

Vínculo con Guatemala

La artista puertorriqueña está convencida que cuenta con el apoyo de varios admiradores alrededor del mundo. Sin embargo, enfatizó sobre la experiencia que ha vivido con el fan local y también agradeció por el cariño recibido en el país.

“Existe un profundo cariño que le tengo a Guatemala. Es un lugar que me llena de ilusión y siempre que lo visito me provoca algo que no ocurre con otros países. Guatemala siempre lo tengo tan lleno de memorias maravillosas, desde su cerveza, su café, la ciudad de Antigua y por supuesto su gente maravillosa a la que amo profundamente. Además, tengo muchos deseos de regresar no solo por presentar mi música sino porque siempre me dan palabras de cariño, las cuales recibo con mucha profundidad”, concluyó Kany.

Discografía

Cualquier día (2007)

Boleto de entrada (2009)

Kany García (2012)

Limonada (2016)

Soy yo (2018)

Contra el viento (2019)

Mesa para dos (2020)

Más detalles

Kany García ha destacado en la escena mundial debido a su calidad musical y eso le ha permitido adquirir el reconocimiento y respeto en la industrial artística.

Estos son algunos de sus logros.