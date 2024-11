Kanye West enfrenta juicio por agresión sexual contra Jenn An, actriz y modelo

An afirma haber sido víctima de agresiones en el set del videoclip de la canción In for the Kill, grabado en Nueva York.

La modelo Jenn An, conocida por su participación en el programa America’s Next Top Model, presentó una demanda contra Kanye West (ahora llamado Ye) por presunta agresión sexual durante el rodaje del videoclip In for the Kill, grabado en el Hotel Chelsea de Nueva York en 2010.

Según dieron a conocer medios como Page Six, la denuncia fue presentada el pasado viernes 22 de noviembre en un tribunal federal de Nueva York e incluye también a Universal Music Group (UMG) y a Stink Digital USA como responsables por violar la Ley de Protección contra la Violencia de Género de la ciudad.

Según documentos obtenidos por diversos medios, Jenn An describe un incidente en el que Kanye West habría tomado control de la producción, ordenando que se enfocara su rostro mientras supuestamente la asfixiaba con ambas manos.

De acuerdo con la demanda, el rapero introdujo "varios dedos en su garganta, moviéndolos continuamente dentro y fuera", lo que la modelo califica como una escena que emulaba "sexo oral forzado" más que un trabajo artístico. Durante el supuesto ataque, West gritó: "Esto es arte. Soy como Picasso". Jenn An asegura que luchó por respirar y llegó a desmayarse momentáneamente.

A pesar de la presencia del equipo de producción, la modelo afirma que nadie intervino para detener lo que ocurría. Al finalizar, quedó con el rostro cubierto de saliva y maquillaje corrido.

Además de señalar al artista, Jenn An acusa a Universal y a otras entidades involucradas en el proyecto de negligencia, alegando que intentaron ocultar el incidente y que han sostenido relaciones laborales con artistas con antecedentes de comportamiento misógino. Según la modelo, la discográfica no aplicó un código de conducta para protegerla de estas situaciones.

Jenn An solicita un juicio con jurado y una compensación económica por los “daños físicos, mentales y emocionales” que ha sufrido.

La denuncia contra West llega en un contexto de otros señalamientos recientes en su contra. En junio pasado, una exasistente lo demandó por acoso sexual y despido injustificado, mientras que en abril otro exempleado lo acusó de discriminación racial y ambiente laboral hostil.

Hasta el momento, Kanye West no ha emitido declaraciones sobre la nueva denuncia. Universal Music tampoco ha respondido a las acusaciones. De acuerdo con los reportes en medios de comunicación, el proceso legal continuará a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.