Karol G en Guatemala: Qué canciones cantará “La Bichota” en el país

Se espera que miles de fanáticos se congreguen para ser testigos de una noche llena de música, luces y la esencia única que Karol G imprime en cada una de sus presentaciones.

Por su parte, la cantante colombiana expresó a traves de sus redes sociales que se encontraba emocionada por volver al tour, “no puedo esperar a verlos, a ver sus outfits, ya quiero leer sus letreros, recibir regalitos que me llevan, ya quiero grita y llorar de la emoción” escribió.

En 8 días volvemos al tour 🥹✨ mi corazoooon ❤️ pupupu🥺 no puedo esperar a verlos, a ver sus outfits , ya quiero leer sus letreros, recibir los regalitos que me llevan, ya quiero gritar y llorar de emoción !!! AaahhHHhh 😩VAMOS A SER TAN FELICES JUNTOS!!! ✨ NE CE SI TO !!!

— LABICHOTA (@karolg) January 30, 2024