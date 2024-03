La cantante colombiana Karol G continúa con la promoción de la gira Mañana será bonito Latam Tour 2024 y el viernes 1 de marzo ofreció el primero de dos conciertos programados en Guatemala.

La artista conocida también como “La bichota”, llegó a Guatemala luego de haber protagonizado un episodio lleno de incertidumbre el jueves 29 de febrero, debido a que el avión privado en el que viajaba con otras 15 personas de su equipo tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia a los pocos minutos de haber despegado de un aeropuerto del área de Los Ángeles, California, EE. UU.

El suceso provocó la reacción de admiradores de la artista colombiana. Sin embargo, no hubo heridos.

Tras el susto, Karol G confirmó que cumpliría con los guatemaltecos y que llegaría justo al primer concierto. Además, pidió paciencia a sus fanáticos.

“Guatemala. Ya estamos despegando. Te veo hoy en nombre de Dios. Llego directo al show… un poquito de paciencia, pero no les voy a fallar… en especial a las personas que estaban haciendo fila desde días atrás. Las ganas de tengo de verlos me superan. Agradecida por ustedes, por mi familia, por todos”, escribió “La bichota” en su cuenta de X (antes Twitter).

La Explanada Cayalá fue el recinto en el que se presentó Karol G, el cual fue abarrotado en su totalidad por sus admiradores, quienes corearon todas las canciones que interpretó la artista colombiana durante la velada musical.

“La bichota” salió al escenario a las 20.55 horas del viernes 1 de marzo y comenzó con su repertorio. Sin embargo, ocurrió un problema con el equipo y las luces del escenario se apagaron.

Luego de aproximadamente 15 minutos y de interrogantes de sus admiradores, la artista colombiana regresó y explicó que la pausa del concierto fue involuntaria debido a problemas técnicos con los generadores de energía.

“No sé qué está pasando, pero no me voy a dejar vencer, vinieron por un show y se los voy a dar", dijo Karol G.

