Karol G: Los voy a extrañar mucho en los escenarios

La artista colombiana anunció que su participación en el festival de Rock in Rio Brasil fue su último concierto del 2024, con lo que sorprendió a sus seguidores.

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, publicó el 25 de septiembre en su cuenta de Instagram un video acompañado con una descripción que indica que el concierto en el festival de Rock in Río Brasil fue su última presentación en 2024.

Durante casi dos años Karol G ha disfrutado de éxitos continuos tras el lanzamiento de su álbum “Mañana Sera Bonito” (2023) que ha llevado a la cantante de Colombia a una gira mundial de un año y medio.

El 20 de septiembre, la cantante, conocida también como La bichota, se presentó en el festival de Rock in Río Brasil de 2024 donde compartió escenario con Alibi junto a Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult.

Los seguidores de la colombiana se sorprendieron por el anuncio en Instagram. Karol G escribió: “Los voy a extrañar mucho en los escenarios… La verdad, es mi parte favorita de lo que hago -> cantar con ustedes. Los amo! Gracias por tanto amor”.

A sus 33 años, la artista se ha presentado en estadios en Estadios Unidos y diferentes países de Latinoamérica y Europa. Sin embargo, parece que Karol G descansará de los escenarios el resto del 2024.

No obstante, la interprete ya había anunciado en su canal de Telegram, que cuenta con más de 77 mil suscriptores, que su concierto en Brasil fue el último del año.

“Los amo, de verdad, gracias por tanto. Ese día (el de la actuación de Rock in Rio) no pude ponerles más cosas porque ya con el show encima todo. Además, estaba muy nerviosa. Tenía el corazón que se me salía todo el tiempo. Ese fue el último show del año”, escribió por esta vía el 22 de septiembre.

De esta manera, Karol G parece ponerle fin a la etapa del álbum “Mañana Será Bonito”, mismo que le otorgo escuchas, ventas y asistencias a nivel mundial.

Mientras tanto, los seguidores de la artista mostraron su apoyo y cariño en la parte de los comentarios de Instagram. Karol G invitó a su público a compartir su experiencia favorita en sus conciertos.

“Aquí los que Exigimos un Documental sobre el Mañana Será Bonito Tour”, escribió una fanática.