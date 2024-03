Las últimas semanas han sido agitadas para Karol G. A finales de febrero, el avión privado de la cantante colombiana, en donde viajaban otras 15 personas a bordo, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia a los pocos minutos de haber despegado de un aeropuerto del área de Los Ángeles (California) y, según informaciones de medios locales, no hubo heridos.

De acuerdo al canal angelino KABC, el avión realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Van Nuys el jueves 29 de febrero por la noche después de que el piloto informara que había humo en la cabina.

Este evento fue un día antes del concierto que la artista tendría en Guatemala. El 1 de marzo durante su gira Mañana será bonito Latam Tour, se presentó en el primero de dos conciertos que la cantante dio en e país. Durante el evento, luego de una pausa de aproximadamente 15 minutos, la cantante colombiana Karol G continúa con su concierto en la ciudad de Guatemala, donde afirmó que hubo problemas técnicos.

“Los generadores de energía no funcionan. No sé qué está pasando, pero no me voy a dejar vencer, vinieron por un show y se los voy a dar”, dijo la cantante al público mientras estaba levemente afectada emocionalmente.

El fin de semana recién pasado, el 23 de marzo, la conocida "Bichota" se presentó en el Estado Monumental Simón Bolívar de Caracas. En la actividad tuvo de invitados especiales a Servando y Florentino.

Pero, en algunas imágenes quedaron evidencias de cómo el público un grupo empezó a tener una riña mientras querían ingresar al lugar.

Hoy se coló mucha gente sin entrada al concierto de Karol G en Venezuela burlando la seguridad y dejando afuera a muchos q si compraron.



Qué imprudencia!!! pic.twitter.com/YsPuy32llc — jai (@jairaamich) March 24, 2024

A día siguiente, en la segunda presentación en Venezuela, también hubo un intento por personas que intentaron entrar a concierto de manera violenta. Algunos fans intentaban derribar las barricadas de seguridad y tiraban objetos a los empleados del evento.

Algunos asistentes tenían entrada en mano y se quedaron fuera después del incidente. Se reportó además que a pesar de los problemas, el concierto se presentó completo.

Los artistas no se han pronunciado al respecto, aunque Servando y Florentino le agradecieron a la colombiana.

“Gracias querida Karol G por invitarnos a una noche tan especial para ti en tu Mañana Será Bonito Tour. Caracas te confirmó que esta también es tu casa y lo grande que eres. La primera mujer en hacer historia en el estadio Monumental Simón Bolívar. No solo destacas por tu gran show si no, por la maravillosa persona que eres. Cantar de "Sol a Sol" contigo y ante más de 50 mil personas ha sido una experiencia increíble de inicio a fin”, indicaron.