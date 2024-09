Karol G y Taylor Swift causan furor en redes al bailar durante los MTV VMAs 2024

Este miércoles 11 de septiembre se celebraron en el UBS Arena de Nueva York los MTV Music Video Awards 2024, y durante el evento la artista colombiana Karol G demostró tener buena sintonía con Taylor Swift.

Swift arrasó en la gala con 7 premios y ganó todas las categorías importantes de la última edición, mientras que la colombiana no dudó en reconocerla pese a no llevarse ningún galardón en esta edición.

Karol G tuvo un momento en el escenario del evento que invitó a Taylor Swift a bailar ritmos latinos, que según se pudo ver en el pasado US Open, en donde se viralizó un baile de la cantante junto a su pareja, Kelce, le gusta este tipo de canciones.

La canción con la que protagonizó el gran momento fue Si antes te hubiera conocido, tema que se lanzó como sencillo el pasado 21 de junio y en el que describe las oportunidades perdidas y las maravillas de lo que podría haber sido si hubiera conocido a su interés amoroso antes.

Durante la alfombra roja, "La Bichota" posó con un vestido largo de color amarillo con pequeños detalles blancos y naranjas; mientras que la estadounidense compartió el amarillo con cuadrículas de color negro en su vestido.

Luego de atravesar las formalidades, ambas artistas se fotografiaron con distintos "looks", Swift con un vestido de la firma de raíces asturianas Monse que llevaba un ovni bordado haciendo referencia a su último disco The tortured poets deparment y al tema Down bad, que interpreta en The Eras Tour simulando que es abducida por un platillo volante.

Por su parte, Karol G se puso un sport de top y pantalón rojo, un estilismo de la española Alba Melendo.