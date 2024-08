La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció en un breve vídeo después de un mes de su última aparición pública en el torneo de Wimbledon.

El clip, que se difundió para felicitar a los 327 atletas británicos que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024, marca también otra de sus reapariciones tras su diagnóstico de cáncer anunciado en marzo de este año.

Acompañada por su esposo, el príncipe William, la princesa dedicó unas palabras de reconocimiento a los deportistas desde el jardín de su residencia.

"Felicitaciones al equipo británico por todo lo que han logrado. Son una inspiración para todos nosotros", expresó Middleton, quien llevaba una camiseta de marinero a rayas, mientras que su esposo, luciendo una barba de varios días, también compartió su orgullo por el equipo nacional.

El video, que se presentó una hora antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, incluyó también mensajes de otras personalidades británicas como David Beckham.

Snoop Dogg, quien se convirtió en una figura peculiar durante estos Juegos Olímpicos, cerró el video con un toque humorístico, mostrando su apoyo al equipo británico, pese a su habitual lealtad al equipo estadounidense.

Well done @TeamGB, what an incredible journey!



Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!



Here's to celebrating every triumph at @Paris2024 and looking forward to more from @ParalympicsGB later in the summer 🇬🇧🥇 pic.twitter.com/oCLz7HuuLG