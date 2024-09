Katy Perry sorprende a seguidores y comparte foto con Karol G luego de los MVT Video Music Awards 2024

La gala de los MTV Video Music Awards 2024 se vio marcada por el encuentro entre varios artistas populares, otros que atraviesan su mejor momento y algunos que fueron homenajeados durante el evento.

Katy Perry dio un espectáculo al recibir el Video Vanguard Award; ejecutó un vibrante popurrí de sus mayores éxitos, como Dark Horse, ET, Teenage Dream, I Kissed a Girl y Firework.

Su actuación incluyó desafiantes acrobacias aéreas y complejas coreografías. Además, demostró su increíble versatilidad y resistencia como artista, especialmente a la luz.

Tras recibir reconocimiento dio un discurso en el que incluyó un emotivo mensaje y transmitió algunas de sus reflexiones sobre el estado actual de la música. "Me emociona cuando miro a mi alrededor en la música de hoy y veo a todos los increíbles jóvenes artistas que están operando con confianza, voluntad, vulnerabilidad y autenticidad", declaró.

Luego de las actuaciones y de las formalidades, en la fiesta posterior, Perry con un vestido de color gris se sacó una foto con Karol G, que vestía de rojo y la difundió en la red social X.

La intérprete colombiana también tuvo un show en el evento, en el que tuvo un baile junto a Tylor Swift.

Posteriormente, también se hizo viral el momento en que la colombiana se disfrutó el show completo de Katy Perry y evidenció cuánto la admira.

VMA fringe benefits: time with the boy and the girlies

Feeling all the love as we count down to 143 pic.twitter.com/NkXQt8dBWT