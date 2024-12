Katy Perry y Orlando Bloom: su entrañable tradición navideña con vecinos famosos, entre ellos Harry y Meghan 

Durante su participación en un especial de ITV titulado Night of a Lifetime, realizado en Londres, Katy Perry brindó detalles sobre la celebración de la Nochebuena con su familia y amigos. Esta tradición ha ganado mucha popularidad entre sus seguidores debido a su calidez y sencillez.

Katy Perry y Orlando Bloom han revelado un entrañable detalle navideño, compartiendo que entre sus invitados cercanos cada año se encuentran sus vecinos en Montecito, California, incluidos los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle.

Entre su vida familiar, la tradición navideña con Orlando y Daisy, y su éxito imparable en el escenario, Katy Perry demuestra ser mucho más que una superestrella: una persona cercana, afectuosa y comprometida con sus seres queridos.

Según lo indican medios internacionales, cada año, la pareja organiza un recorrido navideño que se ha convertido en una tradición entrañable. Para ello, alquilan un tren decorado con luces brillantes y se visten con disfraces divertidos, siendo el de El Grinch uno de los más populares.

Durante este recorrido, visitan las casas de sus vecinos, un exclusivo vecindario en California donde también residen Harry y Meghan.

Pero el evento no se limita solo a la decoración navideña. Katy y Orlando se sumergen en el espíritu festivo cantando villancicos y compartiendo chocolate caliente con sus vecinos, creando un ambiente íntimo y cálido que resalta su cercanía con la comunidad.

Why cut the tree when you can BE the tree 😛🎄 Looking forward to a Cozy Little Christmas mome tonight on @abcnetwork at 8/7c ♥️ pic.twitter.com/e4dBodNtI5