"Al reconocerme a mí hoy, están también reconociendo a este grupo de personas (...) He podido trabajar con artistas increíbles para contar historias increíbles, así que muchas gracias", dijo Reeves quien fue sorprendido por el director de programación de la Comic-Con, Eddie Ibrahim, durante el panel de su cómic 'BRZRKR'.

Ibrahim aseguró que él le hubiera otorgado dicho premio al actor de 'John Wick' hace más de 20 años, después de que interpretó a Neo en la película 'The Matrix' (1999), de las hermanas Lilly y Lana Wachowski.

Reeves respondió inmediatamente a esa aseveración intentando quitarse el crédito: "eso sería para las Wachowski", pero Ibrahim argumentó que el intérprete había ayudado a contar dicha historia.

"Este premio es para las personas que han contribuido al arte y a la cultura popular y no creo que nadie en esta sala podría negar que lo has hecho significativamente y no solo en cine y en televisión, sino en libros y cómics", ahondó Ibrahim.

El actor, de 59 años, participó en la Comic-Con este año para hablar sobre los nuevos proyectos que le deparan a 'BRZRKR', la serie de cómics de la que es autor.

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos de la pantalla grande y ha recibido distintos premios por sus actuaciones memorables. (Foto Prensa Libre: AFP)

En el panel anunció que Netflix llevará a su plataforma la historia sobre el asesino inmortal en formato de serie de animé y de película, y que contará con Mattson Tomlin como guionista.

Este mes Reeves también lanzó la adaptación de 'BRZRKR' a una novela de 353 páginas llamada 'The Book of Elsewhere', en la que comparte créditos con la escritora británica China Miéville.

La Comic-Con de San Diego se está llevando a cabo en la ciudad californiana hasta este domingo.