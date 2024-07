Kim Kardashian es una de las figuras más populares en la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Junto a su familia, la ex pareja de Kanye West logró construir un imperio que abarca desde marcas de ropa hasta exitosos programas de televisión.

En uno de ellos fue que recientemente salió a la luz que Kim Kardashian tuvo un accidente que la obligó a acudir de emergencia a un hospital.

Durante uno de los últimos episodios del reality de la familia Kardashian, Kim aseguró haber sufrido una fractura en su dedo tras un incidente con la puerta de su baño.

“Mi gran puerta corrediza del baño se abre y te permite ver toda la ventana”, inició narrando.

La fractura de Kim Kardashian se dio debido a que vio a su hijo con una bolsa de frituras y por regalarlo no se percató de la puerta.

De manera inmediata, chocó contra ella con uno de sus dedos y se produjo dicha lesión.

“Vi toda la sangre, y parecía que mi hueso sobresalía un poco. Solo atiné a decir, ‘ayúdenme’. Solo pedía que me dieran hielo. No grité, no hice nada más”, continuó.

Para finalizar, la también modelo e influencer indicó que ya está recuperada de su fractura y que incluso pudo viajar a la India recientemente sin ningún inconveniente.

“Son imágenes gráficas, pero felizmente mis dedos ya se han curado del todo y mis uñas volvieron a crecer bien. Esta es mi primera semana sin mis venditas”, concluyó.