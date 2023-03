Kobe Bryant: esposa recibirá US$30 millones por la difusión de fotografías del accidente donde falleció el jugador de la NBA

“Vivo con miedo de que mis hijas las encuentren en redes sociales“, dijo la viuda del atleta durante una declaración en el juicio contra el condado recogida por el periódico The New York Times.

El pasado agosto, un juzgado le dio la razón a Bryant y obligó al condado de Los Ángeles a pagarle US$16 millones por el daño emocional causado por las fotografías.

El acuerdo alcanzado ahora implica que la viuda del baloncestista de la NBA y a sus tres hijas no podrán presentar futuras demandas sobre el caso.

En 2021, Vanessa Bryant llegó a un acuerdo económico con la compañía de helicópteros a la que había denunciado por el accidente que acabó con la vida de la leyenda de Los Angeles Lakers, Gianna y otras siete personas.

