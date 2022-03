La Academia está “indignada” por la bofetada de Will Smith y carta revela que la decisión que tomará podría tardar semanas

En el evento, Smith subió al escenario en la entrega de los galardones y abofeteó a Chris Rock, después de que este hiciera una broma sobre la esposa del actor Jada Pinkett Smith.

La misiva del presidente de la Academia, David Rubin, y la CEO, Dawn Hudson, afirma que el grupo trabaja en una “determinación” sobre la “acción apropiada” para Smith.

Anuncia que la decisión podría “tomar algunas semanas”, según se lee.

También señala que el proceso se llevará a cabo de manera conveniente y respetuosa para todos los involucrados, manteniendo los estándares que contempla la Academia.

La publicación añade que anteriormente CNN reportó que la junta de gobernadores de la Academia llevará a cabo su reunión anual posterior a los Oscar este miércoles 30 de marzo.

Destaca que la bofetada de Smith será la “principal prioridad”, según una fuente cercana al proceso. Se espera que esa reunión se realice en horas de la tarde.

Aunque Whoopi Goldberg, integrante de la junta directiva de la Academia, ya había advertido que habrá “grandes consecuencias” después de la acción de Will Smith.

“Déjenme decir esto, hay consecuencias”, advirtió Goldberg en el programa The View de ABC.

Añadió: “Hay grandes consecuencias porque nadie, nadie está de acuerdo con lo que pasó. Nadie, nadie. Lo que está pasando es que la gente ahora empieza a calmarse y dice: ‘Espera un minuto, ¿qué pudo haber desencadenado esto?'”.

La presentadora también habló respecto de preguntas sobre por qué Smith no fue retirado de la transmisión después del incidente en el escenario con Rock y fue visto platicando con otros actores.

“La razón por la que la gente se levantó es porque creo que mucha gente pensó ‘¿está colapsando? ¿Tenemos que sacarlo? ¿Qué tenemos que hacer?’”, manifestó Goldberg.

WILL SMITH ASSAULTS CHRIS ROCK OVER JOKE: History was made at Sunday's Academy Awards, but #TheView co-hosts weigh in on the altercation everyone is talking about and discuss if it overshadowed the moments that should have been celebrated. https://t.co/Ah9MDZwvCD #Oscars pic.twitter.com/kNMoxwHKeh

— The View (@TheView) March 28, 2022