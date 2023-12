“La agarraste de malas ese día”: El momento en que Christian Nodal le recrimina a conductor de programa su actitud contra Cazzu en 2022

Ahora, el cantante regional mexicano ha vuelto a captar la atención de sus seguidores y del público, debido a su reciente participación en un programa de televisión española y las declaraciones que dio al conductor.

Todo inicia cuando Nodal se presenta en el programa La Resistencia, enfocado en entrevistas a diferentes celebridades de la mano de David Broncano, conductor del mismo.

En una parte de la entrevista, Christian Nodal le recuerda a Broncano cuando tuvo, hace un año, a Cazzu en el set del programa, y empezó a recriminarle debido a que, según el cantante, había tenido una actitud muy grosera con la que ahora es su esposa.

La entrevista, hecha el 25 de mayo de 2022, también fue recordada por el momento en que Broncano rompió uno de los discos de la rapera argentina.

“¿Dónde está el disco que le rompiste a ella?“, le pregunta Nodal a Broncano.

En eso, Nodal le dice a Broncano que, en aquella ocasión “agarró de malas” a Cazzu.

“Yo creo que la agarraste de malas ese día porque ella me dijo: ‘El programa estuvo bien, pero creo que no fue mi día, aparte me rompió el disco’ y no sé qué”, explicó el cantante al conductor.

En un momento de la platica, Broncano afirma que no se recuerda mucho de ese momento, y le pregunta a Nodal cómo había roto el disco de Cazzu.

“Lo agarraste y lo partiste por la mitad“, dijo Nodal.

En eso, se oye al público mientras Broncano se tapa la cara en señal de vergüenza, incluso usa un sombrero de color verde que había en su mesa para taparse el rostro.

A pesar de ese momento y que fue bastante comentado por los internautas, la entrevista transcurrió con normalidad.