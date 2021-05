La batalla legal de Florinda Meza: una bioserie de “Chespirito”, la retransmisión de sus programas y el conflicto con el hijo de Roberto Gómez Bolaños

Abogado de Florinda Meza dice que ella tiene privilegios para producir la obra de Chespirito. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Roberto Gómez Bolaños fue un actor que trascendió con la creación de varios personajes. Conocido también como Chespirito, el famoso comediante mexicano cautivó a multitudes con los programas El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y El Doctor Chapatín, entre otros, en ellos utilizó personajes llenos de genialidad para divertir a través de la TV.

Roberto Gómez Bolaños, que nació el 21 de febrero de 1929, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, cantante, director y productor de televisión. Murió a los 85 años el 28 de noviembre de 2014 y desde su partida, su viuda, Florinda Meza ha tenido varios enfrentamientos con los hijos del comediante.

La batalla legal por los derechos biográficos de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” siguen y eso ha provocado enfrentamientos directos entre Florinda Meza y Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos del comediante.

Según informes de Ricardo Pous, abogado de Florinda Meza, ella puede utilizar, de manera legal, los derechos de Chespirito, a pesar de que la propiedad intelectual la heredó su hijo Roberto Gómez Fernández. El experto en leyes agregó que existe un vacío legal en el testamento y eso permite que Florinda utilice a su gusto su imagen.

“Los derechos de propiedad intelectual designados a favor de su hijo Roberto Gómez Fernández están intactos, de eso no hay duda, pero al no haber una reacción específica dentro del testamento relacionada con derechos biográficos de Don Roberto Gómez Bolaños y derechos de imagen de Don Roberto Gómez Bolaños, es la parte en la que no hay una exclusividad”, agregó Pous.

Lea también: Florinda Meza, la viuda de “Chespirito”, presume foto mientras espera ser vacunada contra el coronavirus

De acuerdo con los reportes, ese procedimiento será sencillo debido a que Florinda Meza tendría que hablar con Gómez Fernández y los otros hijos de su difunto esposo y según Pous, entre ellos existe una “impecable relación”.

La bioserie

“No hay manera de pensar que no existiera o que hubiera forma de contar la vida de Don Roberto Gómez Bolaños sin que se encuentre acompañado de la señora Meza”, declaró el abogado al ser cuestionado sobre el rumor que circula y en el que se relaciona a Florinda con una negociación sobre una bioserie del comediante mexicano.

La retransmisión de sus programas

Pous dijo que Florinda Meza también tiene derecho de negociar sobre la retransmisión de los programas de Chespirito, debido que fue parte de ellos en producción y desarrollo.

“Como autora o coautora le corresponde, tanto de proyectos independientes como de activos, que también pudieran estar vinculados a todos los contenidos relacionados con Chespirito”, dijo Pous.

Además: Cuál es el origen del nombre de Chespirito y quiénes fueron los que lo sugirieron

Esas declaraciones quedaron opacadas con la nueva polémica que surgió este jueves 20 de mayo entorno al legado de Chespirito.

Florinda Meza reveló que se enfrentará legalmente con Roberto Gómez Fernández, debido a que la dejó fuera de las negociaciones que ha mantenido con una empresa televisiva. Además, la viuda de Chespirito dijo que iniciará un juicio intestamentario para quedarse con los derechos del nombre de Roberto Gómez Bolaños.