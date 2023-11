“La Beatlemanía ha regresado”: Los Beatles logran un nuevo número uno en Reino Unido con “Now and Then”

The Official Charts Company, encargada de la elaboración de las listas, basadas en transmisiones de audio y video, descargas, CD y vinilos, anunció que la canción ascendió al número uno en Reino Unido , después de su lanzamiento la semana pasada.

De este modo, “Now and then” se convirtió en el primer número uno de la banda en las listas desde “The Ballad of John and Yoko” en 1969 y en el decimoctavo tema del grupo en liderar los registros de los más vendidos.

La canción, producida gracias a la inteligencia artificial (IA), fue compuesta por John Lennon en 1978, dos años antes de su fallecimiento, y fue terminada por Paul McCartney y Ringo Starr, los dos supervivientes del cuarteto de Liverpool.

Con la ayuda de la IA, también se incluyeron acordes de George Harrison, fallecido en 2001.

El cuarteto de Liverpool puede presumir ahora del récord de la brecha más larga entre dos números uno, y también del lapso de tiempo más largo entre el primer y el último éxito de un artista.

El primer ‘single’ número uno de los Beatles fue “From Me to You” en 1963, hace más de 60 años.

“La Beatlemanía ha regresado” –

“Now And Then” es el sencillo más vendido del año hasta el momento y ha acumulado el mayor número de ventas físicas en una semana en casi una década.

Martin Talbot, director ejecutivo de Official Charts Company, dijo que las ventas demostraron que “la Beatlemanía ha regresado”.

“Si alguna vez hubo alguna duda de que los Beatles es la mejor banda de todos los tiempos, esas dudas han pasado a la historia esta semana”, añadió.

Al conocer la noticia, Paul McCartney, de 81 años, dijo a Official Charts que “es alucinante. Me ha dejado boquiabierto. También es un momento muy emotivo para mí. ¡Me encanta!”.

As they secure their 18th Official Number 1 single with #NowAndThen… Relive *every* chart-topping song from The Beatles (@thebeatles) 👇🏆 #TheBeatles #NowAndThenhttps://t.co/1aBaIr2XPX — Official Charts (@officialcharts) November 10, 2023

La canción fue lanzada el 2 de noviembre, comenzando en el número 42 en el Reino Unido, después de sólo 10 horas de ventas.

Cuando salió el tema, el crítico musical de The Guardian, Alexis Petridis, otorgó a la canción cuatro estrellas y la calificó como un “éxito”.

Críticas positivas

Mark Beaumont, en The Independent, también se rindió a una canción “que permite a las generaciones que se perdieron a los Beatles, tener una pequeña muestra de la emoción que sentían los beatlemaníacos adolescentes de 1964. ‘Now and Then’ es el evento musical del año y uno de los mayores momentos emotivos de la historia”.

🤓 The Beatles (@thebeatles) #ChartFact 🤓 Paul, John, George and Ringo now claim the longest gap ever between two Number 1 singles, at 54 YEARS 🤯 See #TheBeatles' unbelievable #NowAndThen stats here: https://t.co/ZtTTvdubxt#RedAndBlue pic.twitter.com/41JXt1ueu0 — Official Charts (@officialcharts) November 10, 2023

“Now and then” es una las tres canciones que John Lennon grabó en una cinta en su residencia en Nueva York en 1979, un año antes de ser asesinado.

La viuda de Lennon, Yoko Ono, entregó las grabaciones a McCartney en 1994.

Las otras dos canciones grabadas por Lennon, ‘Free as a bird’ y ‘Real love’, fueron rescatadas por el productor Jeff Lynne y lanzadas en 1995 y 1996.

Pero la grabación de “Now and then” tenía demasiado ruido ambiental y hasta el desarrollo de la tecnología de la IA no había podido ser explotada.