La broma a Jennifer Aniston que vinculó a la policía de Los Ángeles

El pasado viernes 20 de septiembre, la actriz estadounidense Jennifer Aniston se encontraba en su casa de Bel-Air. Sin embargo, su descanso fue interrumpido tras la presencia de agentes de la policía de Los Ángeles, quienes llegaron luego de recibir una llamada anónima que terminó siendo una broma.

Según TMZ, el medio internacional y especializado en celebridades, Aniston fue blanco de un incidente de swatting, una popular broma dedicada a celebridades y que ha afectado durante los los últimos años.

El "chiste" de la famosa broma consiste en realizar una llamada falsa a la policía para que se movilice a un lugar en el que supuestamente ocurre una situación de vida o muerte.

Tras esa llamada, agentes llegaron a la cada de Aniston poco después de la medianoche, donde fueron recibidos por personal de seguridad que se sorprendió ante la repentina presencia policial. Tras ser informada, Aniston tranquilizó a los oficiales y les indicó que no había peligro.

Según TMZ, un hombre llamó al servicio de alerta y dijo que estaba preocupado por el bienestar de una amiga de Aniston, ya que confesó que la chica no se sentía en las mejores condiciones y podría estar bajo peligro tras amenazar con hacerse daño a sí misma.

Anniston no fue la primera víctima de este tipo de bromas, también se las han hecho a Chris Brown, Nicki Minaj, Rihanna y Justin Bieber. En febrero del 2023, Billie Eilish fue una de las víctimas luego de que la policía recibiera una llamada alertando que la cantante estaba en peligro, según el reporte, los agentes llamaron al equipo de Eilish y confirmaron que estaba bien.

La llamadas falsas corren riesgos debido a que algunas veces las alertas pueden ser tan graves que las autoridades llegan a responder de manera instantánea y agresiva, como el caso de Andrew Finch en 2017, cuando fue abatido por la policía luego de que unos "bromistas" le acusaron de haber asesinado a su padre y tener su familia en amenaza.

En la actualidad Aniston se encuentra filmando la cuarta temporada de una serie llamada: The Morning Show.

📸| Jennifer Aniston on set of The Morning Show season 4, filming day at UCLA.

- September 20, 2024. pic.twitter.com/iIlONsV7yg