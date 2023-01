La canción de Shakira contra Piqué y Clara Chía Martí ya tiene grafiti en España

Bajo el título BZRP Music Session #53, la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap no para de sonar con versos consagrados a la trama de despecho que envuelve a la pareja y dardos contra el deportista y su nueva novia, la joven española de 23 años, Clara Chía Martí.

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, canta la artista a ritmo de música electrónica.

Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.

“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”.

Una espectacular campaña de expectativa allanó el camino del nuevo éxito. El lunes 9 de enero una avioneta en las playas de Mar de Plata, Argentina, flameó un cartel con uno de los versos de la canción hasta ese entonces desconocida: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú 11.01.23”.

Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de Te felicito y Monotonía.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio de 2022 tras 12 años de relación.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, remata la cantante.

Sin embargo, en una parte de la letra, Shakira dice: “Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelera’o, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, extracto que el exfutbolista le respondió el domingo 15 de enero, al presentarse a la jornada de la Kings League conduciendo un carro que hace referencia a la última canción publicada por Shakira.

El grafiti que se creó para representar la canción de Shakira contra Piqué

El 15 de enero el artista urbano J. Warx se pronunció en redes sociales y a través de su cuenta de Instagram compartió el grafiti que pintó en el barrio del Carmen de Valencia, en la Calle Liria.