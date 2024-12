La canción que Liam Payne compuso antes de morir iba a ser su “gran tema de regreso”

Poco más de dos meses después de haber fallecido en Buenos Aires, Argentina, el nombre de Liam Payne sigue sonando en cientos de rincones de todo el mundo. El legado del cantante y compositor inglés será imborrable dentro de la industria musical británica y sus interpretaciones lo convirtieron en una figura icónica del dance pop.

A pesar de haber alcanzado el reconocimiento internacional por haber sido uno de los miembros del grupo británicoirlandes One Direction en el 2010, Payne pasó los últimos seis años de su vida como solista; aunque nunca logró recuperar la atención mediática que llegó a disfrutar con la boy band conocida como la "invasión británica".

Liam Payne lanzó su primer sencillo como solista en junio del 2017 (Strip That Down) y publicó su primer álbum de estudio en diciembre del 2019 (LP1); desafortunadamente, el nacido en Wolverhampton no alcanzó el mismo nivel de fama que si consiguieron sus excompañeros Harry Styles y Zayn Malik, quienes eran las estrellas del quinteto.

A pocos días para que se cumplieran cinco años del lanzamiento de su primer y único álbum, el cantante se estaba preparando para lanzar su segundo disco de estudio, sin embargo, en octubre del 2024 el artista falleció tras caer del tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, mientras estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

La canción que Liam Payne compuso antes de morir

La muerte de Liam Payne conmocionó a miles de personas alrededor del mundo y a dos meses de su fallecimiento aún siguen saliendo noticias sobre el cantante británico. En esta ocasión, los productores musicales Max Martin y Rami Yaucob revelaron que el reconocido músico se encontraba trabajando en la música para su segundo álbum.

De acuerdo con los compositores suecos, el exintegrante de One Direction le había compuesto una canción de amor a la actriz británica de 54 años, Naomi Campbell, quien era dos décadas mayor que él: "Ellos salieron durante cuatro meses pero Liam se lo tomó muy en serio, como todo, debido a que era muy emocional", comentaron.

Según el periódico británico Daily Mail , Campbell y Payne no tuvieron una gran ruptura, "más bien se dieron cuenta que su relación no iba a durar mucho tiempo porque ambos viajaban mucho e intentaban maniobrar sus carreras". Sin embargo, el cantante de 31 años presuntamente se enamoró perdidamente de Naomi y nunca la olvidó.

"Liam bromeaba y decía que el perfume de Naomi Campbell era tan característico que siempre podía olerlo, incluso mucho tiempo después de haber terminado la relación. Es por eso que en la canción que le compuso a la actriz británica, él indicaba que todavía podía oler su aroma por toda la habitación", afirmó el productor musical sueco.

"Se notaba que Liam estaba feliz de volver al estudio con Rami Yaucob y de trabajar con Max Martin, ya que para él, ambos son leyendas. Payne se encontraba contento y riendo, sentía que esta canción iba a ser su gran tema de regreso", indicó el segundo periódico más leído del Reino Unido, revelando nuevos detalles de la estrella inglesa.

Hasta el momento, la actriz, empresaria y modelo británica no se ha pronunciado al respecto, no obstante, se desconoce si existe algún tipo de grabación de esta canción o si algún otro cantante se convertirá en el intérprete del sencillo Closer To You, el nombre que Liam Payne había decidido colocarle a la canción sobre Naomi Campbell.