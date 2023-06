La carta y los regalos especiales que han conmovido a Alejandro Sanz en su gira internacional

Han pasado varias semanas y episodios intensos en la historia de Alejandro Sanz, quien el pasado 27 de mayo se dirigió a su cuenta de Twitter para compartir un mensaje aparentemente liberador que despertó conmoción entre su comunidad de seguidores.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. (…) Estoy trabajando para que se me pase (…) Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. (…) Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, fueron algunas de las líneas que publicó el cantante español en un tuit que a la fecha suma más de 247 mil <<me gusta>> en la red social.