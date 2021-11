“La casa de papel”: Netflix promete que el final de la serie no defraudará

El próximo 3 de diciembre llegará a la plataforma la segunda parte de la quinta entrega de la saga, que para Álvaro Morte “El profesor” está “repleta de una tensión absoluta”.

El martes 16, Netflix anunció precisamente que “La casa de papel” es una de las producciones más vistas en la historia de la plataforma, la segunda de habla no inglesa, detrás de la coreana El juego del calamar.

Junto con el making of, Netflix presenta también el póster oficial de los cinco últimos episodios, donde aparecen los protagonistas en posición de ataque.

¿Cómo se cierra algo tan grande? La respuesta llega el 3 de diciembre.

How do you end something this big? You'll get the answer on December 3rd.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/N4tueX3GBL

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) November 17, 2021