La curiosa exposición de un guatemalteco que talla piezas al estilo de la edad de piedra

Algunas de las obras de su autoría se localizan en colecciones privadas en Costa Rica, Estados Unidos, España, Alemania y Holanda, Corea del Sur, Brasil, Taiwán y Eslovaquia.

Sobre esta exposición, García describe que “la línea de investigación partió desde lo fundamental en cuanto a las definiciones y conceptos sobre la lítica (relativo a la piedra), remitiéndome específicamente al paleolítico (abarca desde hace unos 2,6 millones de años hasta el siglo XIII a.C.). Este punto me pareció importante para no cerrarme a una idea localista del uso de la piedra en las civilizaciones prehispánicas, pues el uso de estas técnicas no es exclusivo de Mesoamérica. Mi enfoque fue universal, es decir, el uso general de la lítica en la historia del hombre, idea que me llevó a las primeras especies del género homo, especies que se esparcieron por todo el mundo. En lugares y temporalidades diferentes, estas especies manejaron la lítica como la primera herramienta para procurarse una ventaja en la cacería, que a su postre ayudaría a la sobrevivencia sobre los animales”, explica el artista.

En su cuenta de Instagram @selvin_garcia-gt se encuentran algunos videos y piezas de las que se han trabajado para esta exposición.

Guillermo Monsanto, historiador de arte y catedrático, comenta sobre esta exposición que en este proyecto, García fortalece primeramente su propuesta visual adentrándose en los campos arqueológico y etnográfico. “Encuentra en lo fundamental las bases para revalorizar y recrear con referentes líticos, información básica del nacimiento de las culturas primitivas universales. Para ello interviene, en algunas ocasiones, obsidianas proponiendo objetos utilitarios básicos que le otorgan nuevas lecturas a estos cristales de origen volcánico. Como base, adquieren sustancia que al mismo tiempo los descontextualiza para otorgarles esencia escultórica”, expresa.

Exposición A partir del 21 de junio la exposición Orígenes del mundo estará en el Museo Ixchel del Traje Indígena, ubicado en Calle Final 6, Universidad Francisco Marroquín. Tarifa única de parqueo Q40. La exposición cerrará el lunes 26. Visítela de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

Esta exposición también incluye formas en tintas a mano alzada. “Dibujos que amarran los contenidos contemporáneos con los primeros grabados prehistóricos sobre piedra. Acá los claroscuros ejercen su atractivo por medio de la luz, composición y sombras”, dice, mientras destaca que a la par de cada obra García también se expresa por medio de su poesía.

Sobre el artista

Compartimos parte del trabajo que Selvin García ha presentado en los últimos años.