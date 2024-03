El 9 de marzo empezaron a circular en redes sociales mensajes donde se aseguraba que había nacido la hija de Maluma y la arquitecta Susana Gómez.

Este domingo, Maluma ha confirmado el evento y además ha publicado una foto emotiva en blanco y negro donde se observa la mano de París sosteniendo posiblemente el dedo del artista.

Además, publicó una fotografía abrazando a la bebé y la primera imagen familiar donde besa a su esposa, un momento después del parto y donde se observa todavía la sala de operaciones y al personal de servicio de la institución ubicada en Medellín, Colombia.

En el mensaje se explica que la niña nació el pasado 9 de marzo, a las 8.23 de la mañana, "nació el amor de nuestras vidas París Londoño Gómez", describe. Además de dar las gracias por todos los mensajes de felicitación que han recibido.

El artista también agradece a su esposa este momento: "Susana...amor, gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre. Jamás olvidaré ese momento. Las amo", dice el colombiano.

A este mensaje se han unido las felicitaciones de sus amigos de la farándula, entre ellos Prince Royce, Carlos Rivera, J Balvin, Nath, entre otros.

Momento incómodo

El 9 de marzo también transendió que el nacimiento de París motivó a que existieran movimientos fuertes en el hospital, dirigida por la seguridad del artista.

La abogada colombiana Angélica Monsalve Gaviria no ha podído ver a su nieto debido al nacimiento de la hija cantante. "No he podido ver a mi nieto Piero quien nació en la @clinicarosario en Medellín, sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica. En este país la ley 100 (derecho constitucional a la salud) aplica de diferentes formas de acuerdo al estrato y al dinero que posees. La seguridad privada de Maluma, quien debería de dar ejemplo, es la causa de que hoy algunas madres y abuelas como yo, se les cercené el derecho de ver a sus hijos y nietos, porque prima el derecho de un famoso o de un rico. Las instituciones de salud al servicio de los multimillonarios, en detrimento de los demás ciudadanos que se ganan el pan de cada día", expresó en sus redes.

No he podido ver a mi nieto Piero quien nació en la @clinicarosario en Medellín, sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica.



En este país la ley 100 (derecho constitucional a la salud) aplica de diferentes formas de… — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) March 9, 2024

El hospital este 10 de marzo ha escrito un comunicado donde aclara que los movimientos que existieron fue por bioseguridad y que no se le restringe a nadie la entrada al lugar.