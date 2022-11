La explicación de la foto viral de la empleada de Twitter que apareció durmiendo en la oficina tras las medidas de Elon Musk

Entre los despedidos hay cargos directivos, como el jefe global editorial, el director de ética y transparencia, el jefe de información o el de estrategia, asegura el mismo medio.

Los despidos, según el portal, ya afectan a personal en las sedes de Estados Unidos, Reino Unido y Singapur, y uno de los lugares más afectados parece ser la oficina de Nueva York, donde entre el 90% y la totalidad de trabajadores han perdido sus empleos, según sus propios testimonios.

Precisamente este 4 de noviembre el magnate apareció por sorpresa en Nueva York, pero no para reunirse con su personal, sino para participar en un foro empresarial organizado por otro multimillonario, Ron Baron, y en su intervención se permitió bromear sobre su adquisición de la red social.

Tras reconocer que había pagado un sobreprecio -US$44 mil millones- por la red del pajarito azul, recordó que trató de zafarse del compromiso de compra “pero fue como una escena de El Padrino“, dijo entre risas.

Al tiempo que Musk hacía estas declaraciones, los despedidos posteaban mensajes de adiós en la misma red con las etiquetas #OneTeam (un equipo) y #LoveWhereYouWorked (Ama donde trabajaste), subrayando la satisfacción de haber trabajado allí y evitando expresiones de descontento.

Lea más: Elon Musk no permitirá la vuelta a Twitter de cuentas bloqueadas y esto es lo que se sabe

En Twitter se viralizó una fotografía de una trabajadora de la institución que duerme en el suelo de su oficina tras las medidas de Elon Musk.

Se trata de Esther Crawford, directora de producto de Twitter, quien contó su experiencia tras la revolución del nuevo dueño de la compañía.

“Ya que algunas personas están perdiendo la cabeza, te explico: hacer cosas difíciles requiere sacrificio (tiempo, energía, etc.). Tengo compañeros de equipo en todo el mundo que se esfuerzan por dar vida a algo nuevo, por lo que es importante para mí presentarme ante ellos y mantener al equipo desbloqueado”, escribió Crawford en un tuit en el que incluyó una fotografía en la que se observa en el suelo.

Since some people are losing their minds I'll explain: doing hard things requires sacrifice (time, energy, etc). I have teammates around the world who are putting in the effort to bring something new to life so it's important to me to show up for them & keep the team unblocked.

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022