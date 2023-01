La fuerte crítica de Jaime Bayly a Shakira por canción contra Piqué y Clara Chía Martí

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Una de las reacciones más comentadas ha sido la del presentador de televisión Jaime Bayly, quien criticó a Shakira y la tachó de “vulgar”.

Bayly publicó un video en el que habló de la canción y dijo que la mayoría de las personas que aplauden la canción son mujeres “despechadas, malqueridas y sufridas”.

Bayly también dijo que Shakira está despechada y necesitaba desahogarse, por eso eligió esa canción que “no es elegante, no es refinada y que es vulgar”.

Además, indicó que con no fue prudente lanzar dardos en la canción porque después de todo pasará el escándalo y Piqué seguirá siendo el padre de sus hijos.