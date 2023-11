“La gente no sabe lo que pasó realmente”: las nuevas revelaciones que hizo Piqué sobre su mediática separación con Shakira

A pesar de que Shakira ha hablado sobre su ruptura en varias entrevistas y algunas de sus canciones, Piqué ha decidido quedarse al margen de la controversia y no brindar más detalles de su vida personal.

No obstante, tras varios meses de silencio, el ex futbolista español y actual presidente de la Kings League decidió retomar el tema y, de manera superficial, habló sobre su ruptura amorosa.

Por medio de una entrevista con RAC 1, Gerard Piqué se pronunció sobre su vida privada y aseguró que el 2022 fue el año más complicado de su vida a nivel personal.

“Durante mi año 22, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada, pasó de todo”, indicó al periodista Jordi Basté.

📹 @3gerardpique, sobre la ruptura amb Shakira: "Si hagués donat importància a tot el que es va dir de mi, m'hauria llançat d'un 6è. La meva vida l'he viscut jo. La gent no sap ni un 10% del que ha passat." 👉 L'entrevista completa, aquí: https://t.co/BmwznWLzYG pic.twitter.com/nJAdLPry00 — El món a RAC1 (@elmonarac1) November 8, 2023

Además, Piqué reveló que hace caso omiso a los comentarios negativos sobre su separación con Shakira, ya que de hacerles caso habría sufrido mucho.

“Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo vamos estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto”, expresó.

Para finalizar, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 mencionó que, pese a ser uno de los temas más tratados del último año, las personas realmente no saben lo que pasó en su relación con Shakira.

“La gente no sabe, se basan en información que la gran mayoría no son reales. No es verdad lo que la gente lee. La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado de verdad. Pero tampoco me preocupa, es decir, es parte del circo, parte del show”, concluyó Piqué.