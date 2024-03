Camilo y Evaluna anunciaron hace un par de semanas que se encuentran esperando a su segundo hijo luego del nacimiento de Índigo en abril de 2022.

El nuevo bebé de los artistas se llamará Amaranto, según revelaron ambos tan solo minutos después de revelar esta noticia en sus redes sociales.

Consciente del revuelo que causó su primogénito, Camilo supo que el anuncio del embarazo de Evaluna, así como el nombre que tendrá su hijo, iba generar controversia en redes sociales.

Sin embargo, las críticas ante la decisión de llamarlo Amaranto superaron sus expectativas y le causaron molestia, según mencionó el popular cantante colombiano.

Por medio de una charla en el podcast de MoluscoTV, Camilo mencionó que junto a su pareja eligieron este nombre debido a que no sabrán si su bebé es niño o niña hasta el momento del parto.

Además, el intérprete de Favorito aseguró que en un inicio optó por no leer ningún comentario negativo en redes sociales sobre esta decisión.

“Me he vuelto más blindado a todas esas cosas. Leo cada vez menos de ciertas cosas. Yo dije: ‘vamos a anunciarlo y no vamos a leer los comentarios’. No lo vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras… Todo el mundo tiene autoridad para meterse en un montón de cosas y está bien que lo hagan”, comentó.

Finalmente, Camilo respondió a todas las personas que lo critican por llamar a su próximo hijo Amaranto y estableció que, a pesar de los comentarios negativos, no está dispuesto a arruinar su paz por personas desconocidas.

“Pero yo necesito cuidar de mi interioridad mientras pasan todas esas cosas porque las veces que yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara, he perdido muchos días de paz, y eso no te lo devuelve nadie nunca jamás”.

“Cuatro días en los que estás en casa pensando que la gente te tira piedras es un chicharrón y es una pereza y es por eso que es tan importante los tiempos en los que uno se dedica a mirar para adentro, a soltar las cosas que uno no tiene”, concluyó Camilo.