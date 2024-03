Nicki Nicole y Peso Pluma se posicionaron como dos de las celebridades más mediáticas del mundo del entretenimiento luego de anunciar su separación el pasado 13 de febrero de 2024.

La ruptura entre ambos artistas se dio luego que El Doble P fuera visto en Las Vegas de la mano de otra mujer tan solo horas después del Super Bowl LVIII.

Esta infidelidad hizo que Nicki Nicole, a través de su cuenta de Instagram, enviara un mensaje dedicado al intérprete mexicano y anunciara el fin se su noviazgo.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo; de ahí me voy”, escribió la rapera argentina.

Sin embargo, tras guardar su silencio por más de un mes, Nicki Nicole por fin habló sobre lo que pasó con Peso Pluma y, en una entrevista con Billboard, expresó su dolor debido a que muchas personas se enteraron de este engaño antes que ella.

“La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y era incontrolable”, aseguró.

Además, la intérprete de Mamichula aprovechó este espacio para agradecer a todas las personas que estuvieron a su lado en estos días complicados y por las muestras de cariño recibidas.

“Lo que más me ha sanado estos días es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”, dijo en esta entrevista.

Para finalizar, Nicki Nicole expresó su deseo por transformar todos sus sentimientos sobre esta ruptura en música, tal y como lo han hecho otras artistas de la talla de Shakira.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música, hay mucha inspiración”, concluyó.