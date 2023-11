La guatemalteca Debora Fadul está en el listado de los mejores 100 chefs del mundo

Mérida, Yucatán, México recibió del 18 al 20 de noviembre la séptima edición de The Best Chef Awards cuyo plato fuerte fue el anuncio de “ El mejor cocinero del mundo”, el cual fue ganado por el español Dabiz Muñoz.

La VII edición de estos premios también anunció las identidades de los cien nuevos candidatos a la lista Top100 2023 en donde está la guatemalteca Debora Fadul está en el puesto 76.

En 2022 la chef obtuvo el puesto 98. Este año Fadul tuvo la oportunidad de dar una charla en el evento sobre la utilización de la papaya junto a productoras yucatecas.

Fadul compartió en sus redes un mensaje emotivo. “Tuve la dicha de nacer en Guatemala un país pequeño en tamaño pero inmenso en riqueza, tuve la dicha de conocer la cocina y sentir que ahi era donde pertenecía , por que podia mezclar todo lo que amo en una cacerola. Encontré que desde el fuego podia hablar de historia , educación , amor , llevar la naturaleza a paladar, mezclar la cultura , escuchar y explicar de sociología, rendirle honor al servicio , ser aprendiz constante y así llevar todo esto enraizado a la cocina.

Encontré que no solo era dichosa de nacer en Guatemala sino en un paraíso para el cocinero, con un equipo inexplicable @diacagt , que a travez de dedicarnos al servicio de la cocina podemos agradecerle de regreso a la vida por esta oportunidad tan hermosa y llena de luz”, dijo, además de dar el agradecimiento a los organizadores.

La chef guatemalteca en 2022 fue reconocida por su destacada carrera en Prensa Libre como personaje Bien Hecho en el área de Emprendimiento por su innovadora fórmula gastronómica que valora y destaca a los productores, la cual ha impresionado al mundo culinario desde el 2020 y ha ido acumulando premios; solo este año recibió cinco reconocimientos.

Lea más: Pavo, chompipe o chunto en el Día de Acción de Gracias: ¿Desde cuándo los guatemaltecos lo comen en esta fecha y qué dice la historia de Mesoamérica?

En el 2022, también fue parte de los emprendedores e innovadores, que incluye a personas de 30 territorios de todos los continentes vinculadas con la gastronomía, desde la producción, la tecnología, la educación o la ciencia, y aparece en la categoría de pioneros de la hospitalidad.

A la vez, está en el listado entre los mejores chefs del mundo, entre los mejores 50 restaurantes de América Latina y obtuvo un premio de sostenibilidad en la región, por mencionar parte de los reconocimientos. Otros premiados

En la lista de ganadores del premio The Best Chef Awards destacan los nombres de Joan Roca (El Celler de Can Roca, el mejor en 2017 y 2018), Björn Frantzén (Frantzén, 2019), René Redzepi (Noma, 2020) y de Muñoz (DiverXO, 2021, 2022 y 2023).

La selección de nuevos candidatos la realizó un grupo de 150 expertos, entre periodistas especializados en gastronomía, críticos, conocedores y fotógrafos acostumbrados a viajar por el mundo guiados por sus diferentes aromas y sabores.

Esta es la primera vez que la sede de estos premios está fuera de Europa. Entre los 10 primeros lugares se apuntaron cuatro españoles, entre ellos Albert Adrià, de Enigma (Barcelona), segundo.

El director creativo del concurso, Cristian Gadau, dijo que “la cultura maya es rica en tradiciones gastronómicas”.

“Organizamos el evento por primera vez en esta región de México por la cocina ancestral”, contó el director antes de la ceremonia organizada en el Centro Internacional de Congresos de Mérida.

Más del evento

En los tres días del The Best Chef Awards hubo charlas, debates y demostraciones de cocina con el tema Orígenes y futuro, en el que participarán chefs, periodistas especialistas en gastronomía y amantes de las artes culinarias.

El 18 de noviembre se dio el Area Talks, en el que expertos del mundo compartirán ideas inspiradoras, soluciones innovadoras y experiencias emocionantes para cautivar a los amantes de la comida.

Mientras que el 19 de noviembre ocurrió el Food Meets Science en donde se debatirá temas como ¿Es necesaria la ciencia para la gastronomía? O ¿La gastronomía utiliza la ciencia a diario?, con la participación de chefs y científicos del mundo.