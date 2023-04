La historia del romance que tuvo John Lennon con su asistente, impulsado por su esposa Yoko Ono

Aunque estas fueron las mujeres con quienes más tiempo pasó el cantante de Los Beatles, también cabe mencionar otra historia que de amor que, a la luz de Internet y del cine, puede ser conocida hoy, a más de cuatro décadas de su muerte.

Un documental de 2022 titulado The Lost Weekend y próximo a estrenar el 13 de abril de 2023 narra la historia de amor y complicidad que sostuvo John Lennon a los 40 años junto a su asistente May Pang quien tenía 23 años para el inicio de la relación en 1973.

Aunque no puede categorizarse como un “amorío” o una infidelidad, ya que la relación fue planeada nada más y nada menos que por Yoko Ono, entonces esposa de John Lennon, el músico fue acompañado por May Pang de manera significativa hasta el día que fue asesinado en la entrada del edificio donde vivía con Ono.

¿Cómo surgió esta atípica historia de amor que llegó a durar 18 meses? Según extractos publicados de The Lost Weekend: A Love Story, donde May Pang narra su historia, fue durante el verano de 1973 que Yoko Ono se acercó a la asistente para proponerle sin pelos en la boca que se convirtiera en novia de su esposo.

El medio español El Pais tradujo la conversación que detonó Yoko Ono frente a Pang:

“May, tengo que hablar contigo. John y yo no estamos en nuestro mejor momento. Él va a empezar a salir con otra gente. Sé que tú estás soltera y sé que no andas detrás de John, pero necesitas un novio y creo que serías buena para él”, habría dicho la artista japonesa.

“¿Cómo? ¿Estás loca? ¡No puedo hacer eso! Es mi jefe. ¡Es tu marido!” reaccionó Pang, quien aparece a sus 72 años en el documental The Lost Weekend contando aquella historia con Lennon.



Según cuenta la historia del legendario Beatle, cuatro años después del matrimonio entre John y Yoko las cosas no iban bien dados nuevos cambios en su rutina. Esto afectó la relación sentimental llevando a una especie de distanciamiento entre los artistas.

Fue en ese momento que surgió la idea de invitar a May Pang por parte de Yoko Ono. La idea de esto, según ha establecido el medio británico The Guardian, se relacionaba a la juventud de Pang y su eficiencia laboral.

Pang dijo a The Guardian que luego de haber sido ordenada por Yoko Ono, el cantante John Lennon no estaba muy emocionado por la idea. Sin embargo, tiempo después la esposa del ex-Beatle lo habría convencido.

El trato fue establecido de manera que Pang se convertiría en amante a “tiempo completo” de Lennon cuando este se mudara a Los Ángeles. No obstante, May confirmó a The Guardian que esta decisión venía del deseo de Yoko Ono por tener una aventura con otro músico.

No obstante, según apunta la publicación del medio británico, el tiempo de Pang y Lennon en Los Ángeles avivó una parte creativa del artista quien se permitió grabar y concluir el álbum Rock’n’Roll donde incluyó distintas versiones de canciones de rock que le habían influenciado.

Sucesivamente, la historia de John Lennon y su asistente fue escalando hasta convertirse en cómplices. La historia se extendería por más de 18 meses, hasta el día en que el artista fue asesinado en Nueva York.