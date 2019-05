La impactante obra ganadora de Arte en Mayo y la historia del artista que la creó

Arte en Mayo es uno de los eventos que expone el trabajo de artistas y premia su talento. En su reciente edición, Erick Menchú obtuvo el primer lugar y como finalistas también quedaron Norman Morales y Ana Lorena Núñez.

Sobre la obra ganadora, Menchú comenta que se esforzó en trabajar algo especial. “Como en cualquier concurso, uno quiere ganar, y si bien tenía bastante confianza en la obra fue una gran sorpresa”, expresa el artista de su propuesta de 24 piezas que combina madera de cedro tallada y resina.

Esta obra, llamada Bosque blanco/recuerdo de un sueño, es muy íntima. “Es una imagen que vaga en mi mente que la logré materializar. Habla sobre la familia, la soledad, la sociedad… cómo de alguna manera salimos de la comodidad y confort de la casa y la familia y entramos en una sociedad insensible e inhóspita”, agrega Menchú, al hablar de las piezas talladas en blanco, negro y rojo.

Su creación nace también como parte de las experiencias del artista que desde el año 2017 ha padecido de una condición de salud que le ha privado de la audición, entre otros síntomas que han afectado, pero que no le ha quitado las ganas de seguir creando.

La Fundación Rozas-Botrán es la creadora de este festival internacional, que tiene 21 años de existencia. El programa promueve la producción artística centroamericana, panameña y de otros países latinoamericanos y fomenta el coleccionismo.

Para visitar el trabajo de estos artistas puede hacerlo en el Espacio Cultural de zona 14, desde ahora hasta el 29 de junio. En Ciudad Cayalá también está una muestra actualmente hasta 18 de junio. La entrada es libre.

Un camino de retos

Menchú nos cuenta más de su vida. Nació en 1977 y es un artista plástico visual, pintor y grabador. Apenas en abril pasado inauguró un mural de casi 200 metros cuadrados que es fachada de uno de los edificios del Centro Histórico.

Se describe como un autodidacta. Considera que un gran porcentaje de los artistas que están actualmente en Guatemala trabajan de esta manera, buscando sus propios conocimientos, en parte porque algunas instituciones no llenan las diferentes necesidades en la enseñanza.

“El artista mismo es quien busca su camino experimentando”, expresa. Menchú estudió arquitectura pensando en que tenía cierta relación con el arte y era una carrera aceptada por la sociedad y una opción viable económicamente.

En el transcurso de la carrera descubrió que no se sentía seguro de lo anterior. Así que mientras estudiaba iba a la biblioteca, compraba libros relacionados con el dibujo y la pintura, y ahí empezó a crear.

Seguir el camino del arte es recibir un llamado, como una vocación, describe. En cualquier momento “aparece una voz interior que dice quiero ser artista y quiero dedicarme a la pintura, la escultura, la música a cualquier arte”, confiesa el artista.

“Existen personas que recibieron el llamado del arte a los 40 o 45 años y han hecho cosas geniales”, comenta. También expresa que, para muchos, el arte que no es considerada una carrera profesional y sigue siendo poco aceptada, así que muchos temen este camino al perder ciertas comodidades económicas o no llenar las expectativas. “La única manera de vencer ese temor es hacer el sueño real y atreverse”, agrega.

En esa sed de dedicarse al arte, Menchú estudió después formalmente grabado, en la Escuela de la Esmeralda en México. Es uno de los fundadores del Taller Experimental de la Gráfica de Guatemala TEGG. Su primer grabado fue en el 2005 y se transformó en una pasión en el que casi a diario crea diseños.

Cuando nace el TEGG tuvo un lugar para darle vida a su obra, en su taller pasaba todo el día creando, así como dando cursos a una nueva generación.

Después del episodio de su enfermedad siempre crea y a diario llega a este refugio creativo durante tres o cuatro horas diarias.

Inspira nueva muestra

En apoyo y reconocimiento al trabajo de Menchú actualmente también puede visitar otra exposición. Para crearla se reunieron los artistas Norman Morales, Sergio Valencia Salazar, Rodrigo Santa Cruz Anchissi, Ventura Puac-Coyoy, Alessandra Sequeira, Jorge Chavarría, Daniela Sierra, Gabriela Alfaro, Betty Paiz, Marielos Iturbide, Pepo Toledo, Carol Yurrita, Illna de Möller y Patty Valladares.

Colectiva 5/19 estará en el El Áttico durante todo mayo. Diferentes disciplinas reunidas como escultura, pintura, dibujo, fotografía y arte objeto, para que el dinero recaudado con la exposición y venta de sus obras sean donadas para los tratamientos médicos que enfrenta el artista.

Entre los temas que abordan los artistas están la sanación, investigación y desenvolvimiento arquitectónico, memoria histórica, identidad y estéticas clásicas o reinterpretaciones de la naturaleza en materiales contemporáneos.

Menchú expresa que esta muestra de solidaridad le ha conmovido. “Un amigo está en las buenas y en las malas y se sacrifica por uno sin esperar nada a cambio. Nace del corazón”, dice sobre este evento que se está realizando.

También hace una reflexión importante. “Como sociedad, les pido que pensemos en todas las personas con una discapacidad. Desde que perdí la audición me he topado con gestos increíbles y también con personas que cuando mencionas que eres sordo, le lees en la cara y en las actitudes “ese no es mi problema”. Coloquémonos por un minuto en los zapatos del otro y aplica a cualquier caso en el que no entendamos a otra persona”, concluye.

Si quiere visitar la muestra el horario es de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, y de 15 a 19 horas. Se encuentra ubicada en la 4a. Avenida 15-45, zona 14 .

