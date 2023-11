“La inquilina” tendrá cuatro presentaciones en Guatemala,:  el libreto guatemalteco está premiado en España

Ahora tendrá una nueva oportunidad para verla, durante noviembre estará en cuatro únicas presentaciones en el Teatro Thriambos, ubicado en Unicentro, en la zona 10.

Las actrices que le dan vida a esta historia son Bitty Herrera y Elizabeth Marroquín. Es una comedia negra donde se cuestiona en especial a las mujeres y a la manera en que viven.

A través de ella entramos a la vida de una editora divorciada (Herrera) que vive sola y decide alquilar una habitación a una joven (Marroquín). La inquilina le empieza a cuestionar sobre su forma de vivir y sus decisiones. “Son dos mundos opuestos por cambios generacionales y de cultura, un enfrentamiento que ayuda a que la dueña de casa se cuestione para ver la vida de una manera muy diferentes”, dice Letona.

En agenda La obra estará los viernes 3, 10 y sábados 4 y 11 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Thriambos, 19 calle 5-47, zona 10, Centro Comercial Unicentro, 2do. nivel locales 311, 312 y 313. Preventa Q100 y día del evento Q125.

La actriz y dramaturga Letona comparte en este artículo más de su proceso de vida en el arte y del encuentro con esta obra:

¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el arte?

Una maestra en primera le gustaba mucho el teatro y nos ponía a actuar en el Colegio La Medalla Milagrosa. Desde ahí me gustó la representación. En magisterio, en el Instituto Normal Centro América, Inca, tuve otra maestra que nos llevó al Teatro Nacional cuando todavía no lo habian terminado de pintar, asistimos a un curso de títeres, ahí nos llegaron a hablar de la academia de teatro. Me inscribi a los 16 o 17 años para estudiar teatro en la UP.

¿Cómo le cambió la vida al llegar ala UP?

Un mundo maravilloso, tenía la oportunidad de personificar a otros personajes y escribir para ver esto en escena. En mi primer año éramos 140 estudiantes. Recibiamos en la academia una visión completa con clases de maquillaje, expresión corporal, esgirma, escenografía, historia del teatro y arte, psicología de los personajes y se conjugaba un compartir con personas de todas las edades.Habia mucha riqueza en conocer a tantas personas.

¿Cómo ha evolucionado su proceso en crerar y escribir teatro?

La parte de escritura empezó paralela a la actuación. También estudié letras y esa combinación fue importante para crear las bases. Recibía cursos adicionales y he sido autodidacta.

Me inspiraron los niños y empecé a adaptar obras clásicas para ellos. He escrito cerca de 16 obras escritas y cuatro para niños. Los temas son variados en especial aquellos que me tocan y me causan inquietud.

¿Cómo fue el momento de recibir el premio por La inquilina?

Conseguir un tercer lugar fue importante y simbólico ese momento. Es un evento prestigioso. También obtuve un segundo lugar en el Certamen Permanente Centroamericano 15 de septiembre organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes en el 2003 con la obra Rafael Landívar, el poeta de la añoranza.

Actualmente en qué se desarrolla y ¿cuáles son sus metas a corto y largo plazo?

Trabajo en la URL como parte de Crearte y es un semillero para que los jóvenes desarrollen su arte de una manera profesional. Gratamente me nombraron recientemente como parte de la comisión de administración del Aporte para la Descentralización Cultural, Adesca, es una noticia que valoro y quiero contribuir con todo lo que se pueda con el arte en todo el país y apoyar a todos los proyectos que se pueda.

Estoy dando clases en una maestría en gestión cultural con énfasis en expresión artística en la escuela de postgrados en la USAC, sé que van a salir muy buenos elementos de ahí. Sigo con clases de dramaturgia en la Universidad Popular.

Un mensaje para los jóvenes que entran al mundo del arte

Que tengan la capacidad de ver el mundo con otros ojos. Anímense a tomar un pincel, a cantar o bailar, la vida pasa muy rápido. Al llegar a los 50 o 60 años que no se pregunten por qué no lo hicieron. Si tienen ese fuego que los consume que se animen y no se abstengan y se alejen un poco de la tecnología y vivan su mundo real.

¿Por qué es importante el teatro para usted?

El teatro nos refleja como seres humanos y nos pone como un espejo. Cuando se hace una obra o se escribe se refleja la mirada del autor y es una mirada de la sociedad de una problemática específica y cuando el espectador lo ve, por medio de la risa o el llanto, el cerebro reflexiona.

La directora

Magali Letona nació el 11 de febrero de 1966 en la ciudad de Guatemala. Es profesora de enseñanza media en lengua y literatura, licenciada en letras y licenciada en arte dramático, por la Universidad de San Carlos, Usac.

Tiene un postgrado en lingüística del español, así como una maestría en literatura hispanoamericana y maestría en educación y aprendizaje por la Universidad Rafael Landívar, URL. Cuenta con estudios en otras instituciones como una especialización en literatura latinoamericana en UNED Costa Rica, así como en lengua y literatura, por la Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid, España.

Cuenta con estudios de doctorado en Universidad internacional de la Rioja, España. Es actriz egresada de la Academia de Arte Dramático “Rubén Morales Monroy” de la Universidad Popular. En dicha academia impartió las cátedras de Historia del arte, e historia del teatro guatemalteco.

Actualmente es catedrática universitaria de diversas universidades del país y es fundadora y directora del Departamento de Crearte de la URL, de 2011 a la fecha.

Cuenta con un reconocimiento por aporte al teatro- rama dramaturgia- otorgado por el Ministerio de Cultura y Deportes, en 2021.

Entre sus publicaciones están El Tigre y Rafael Landívar, de 2004 con la Editorial Palo de hormigo; Acercamiento al análisis teatral, 2015, Editorial Episteme y Antología teatral I, recopilación de 10 obras de teatro de su autoría, 2016, Editorial Palo de hormigo.