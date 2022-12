La lección que le habría dado Messi y Antonela Roccuzzo a Gerard Piqué en la final de Qatar 2022

Cuando terminó la tanda de penales y el triunfo fue para Argentina (4-2, tras empate 3-3) la familia de cada jugador bajó a la cancha para celebrar junto a ellos. Uno de los momentos que llamó la atención de los asistentes y televidentes fue cuando se vio a Messi tomándole fotos a Roccuzzo con la Copa del Mundo.

Ante estas imágenes los internautas han comparado la historia de amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo con la de Gerard Piqué y Shakira, la cual terminó luego de 12 años. Los seguidores de la cantante colombiana han reprochado aún más la supuesta infidelidad de parte del exfutbolista hacia la intérprete de Te felicito y Monotonía.

Desde que se reveló el rompimiento entre los dos famosos, las especulaciones crecieron entre los admiradores de la cantante colombiana y señalaron al exfutbolista como el mayor responsable. Por lo que ahora que se vio el amor y apoyo que existe entre Messi y Antonela los internautas han confesado que esa es la historia de amor que esperaban para Piqué y Shakira.

Según los usuarios en redes sociales, Messi y Antonela demostraron ser una pareja feliz, compartiendo los logros del otro porque, aunque fue el futbolista argentino quien jugó en la cancha, el apoyo de Roccuzzo fue importante para que lograra alcanzar el triunfo, así que la copa la merecen ambos.

Esta misma situación la habrían podido vivir Piqué y Shakira, por lo que Messi y Antonela le enseñaron al exfutbolista español que los finales felices sí existen y que cuando hay amor y apoyo mutuo las metas profesionales también se pueden alcanzar.

En redes sociales se leían comentarios como “quieren un amor como el de Messi y Antonella, pero les sale uno como el de Shakira y Piqué”, o “Los hombres q admiran a Messi, pero se comportan como Piqué???”.

piqué and shakira broke up so they could have this moment pic.twitter.com/FVtl8lrDv8

— frenkie (@twentiesarchive) December 18, 2022