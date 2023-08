La limonada y el helicóptero que convenció a Will Smith de interpretar “Hombres de negro”

Ante esta realidad, el actor recibió motivación de Steven Spielberg, reconocido productor de cine, quien le ayudó a concretar su participación en la película . El papel que interpretó Will Smith en la cinta fue al Agente J, personaje que acompañó al Agente G, personificado por el gran Tommy Lee Jones. Ambos se unen y forman un comando espacial secreto que busca salvar a la tierra de una invasión extraterrestre .

Las diversas producciones cinematográficas de Will Smith se han convertido en éxitos rotundos del entretenimiento . Sin embargo, en recientes declaraciones expuso que muchas de sus actuaciones pudieron no haberse realizado, esto debido a su falta de interés por participar en las cintas. Entre las películas que resalta se encuentra Hombres de negro , que data de la década de 1990.

Las declaraciones de Smith se dieron en el último episodio del programa Hart to Heart, el cual es conducido por Kevin Hart en Peacock. En lo expresado por el artista, afirmó que no deseaba efectuar Hombres de negro, pues ya había realizado una cinta sobre extraterrestres y no quería repetir la temática de Día de la Independencia.

Para lograr la participación de Smith, el director Steven los convenció a través de un “método poco convencional”. Según narró el actor, Spielberg le envió un helicóptero para transportarlo a un punto de reunión, en el que conversarían sobre su personificación, además de disfrutar de una limonada con soda. “Yo estaba en Nueva York y él quería hablar conmigo. El helicóptero aterrizó en mi casa y, la verdad, ya me tuvo con él”, recordó.

Al llegar a la casa del creador de La lista de Schindler, ambos tuvieron una conversación, de la que recuerda la siguiente expresión: “Dime, dime por qué no quieres hacer mi película…, y puso unos puntos suspensivos al final. Fueron esos puntos lo que dejaron todo claro. Si hubiera continuado, habría dicho algo como, payaso, sabes que hice Tiburón, ¿verdad? Sabes que hice E.T.”.

El discurso “motivacional” que le brindó Spielberg a Smith le convenció, por lo que finalmente acepto y fue así como se convirtió en el Agente J de Hombres de negro, que se estrenó en 1997. Tal fue el éxito de la producción, que en el 2002 salió Hombres de negro 2, y en el 2012 Hombres de negro 3.

Antes de finalizar el episodio de Hart to Heart, Will recordó esta convocatoria como una de las mejores que ha vivido a lo largo de su carrera artística. También aprovechó para expresar su agradecimiento al equipo profesional que le acompañó en su formación. “No puedes construir una carrera y probablemente no puedas hacer mucho en esta vida a un alto nivel, sin un equipo sólido como una roca”, concluyó.