La Llorona, de Jayro Bustamante está nominada en los Satellite Awards en la categoría Motion Picture International

"La Llorona", película de Jayro Bustamante destaca en panorama nacional e internacional. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Casa de Producción)

La Academia Internacional de Prensa (IPA), reveló a todas las producciones postuladas a los Satellite Awards y destacó la tercera película de Jayro Bustamante.

Le puede interesar Jayro Bustamante trabaja en serie dramática junto a productora del Chapo Keneth Cruz 22 de enero de 2021 a las 05:44h

La IPA fue primer organismo en cambiar la categoría Películas extranjeras a las películas internacionales más de una década y ha creado una categoría separada para animación y técnica mixta en el cine. Además, otras importantes entregas de premios han agregado posteriormente cambios similares.

De acuerdo con la información publicada en su sitio oficial, la IPA seleccionó los nominados a los Satellite Awards en 35 categorías: 22 películas y 13 categorías de televisión que tuvieron presentaciones nacionales e internacionales.

Las producciones postuladas contaron con proyecciones avanzadas, festivales de cine como BAFTA, Cannes, Sundance, Telluride y TIFF, entre otros, así como proyectores a periodistas.

La IPA indicó que uno de sus principales objetivos de los Satellite Awards es celebrar los nuevos trabajos de cineastas independientes establecidos y en desarrollo, dándoles acceso a la audiencia más amplia de todo el mundo. Además, los directivos mencionaron que, a pesar de este difícil momento de confinamiento debido a la pandemia del coronavirus, la IPA cree que ha elaborado una lista completa y representativa de nominados.

La Llorona, de Jayro Bustamante, obtuvo una nominación en la categoría Motion Picture International y compite por el galardón con Another Round (Dinamarca), Tove (Finlandia), A Sun (Taiwán), Two of Us (Francia), Jallikattu (India), Ya no estoy aquí (México), Atlantis (Ucrania) y My Little Sister (Suiza).

Los ganadores se conocerán el próximo 15 de febrero.

Qué son los Satellite Awards

Los Premios Satellite fueron creados en 1996 cuyo objetivo está orientado al cine, televisión, y a los nuevos medios.

Son galardones que anualmente otorga la International Press Academy (IPA), en el InterContinental Hotel in Century City, Los Ángeles, EE. UU.

La primera gala se celebró el 15 de enero de 1997 bajo el nombre de Golden Satellite Awards, estandarte con el que se conoció hasta 2003. En los años posteriores se reconocen como Satellite Awards.

Lea también: Premios Óscar: “La Llorona” de Jayro Bustamante fue elegida para representar a Guatemala y buscar una nominación

¿Dónde ver La Llorona?

La Llorona

Es la tercera película de Jayro Bustamante, una historia en la que reinterpreta la leyenda de Guatemala y reflexiona acerca de las heridas que dejó el Conflicto Armado Interno.

La Llorona narra la vida de Alma, una mujer indígena que fue asesinada cuando veía cómo sus hijos eran ahogados durante un ataque militar a su pueblo. 30 años después, en Guatemala se lleva a cabo el juicio por crímenes de lesa humanidad y el general Enrique es enjuiciado, pero resulta absuelto tras declararse nula su sentencia. Luego, los fantasmas del pasado, por los hechos que cometió, lo atormentan, entre ellos Alma, quien se mezcla con el mundo de los vivos para buscar justicia por sus hijos y por el pueblo indígena.

La producción se puede apreciar en la plataforma mowies. El usuario podrá rentar el filme por Q40.80 durante 48 horas o comprarlo por Q163.