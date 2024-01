La nueva canción de Belinda podría llevar dedicatorias a Christian Nodal y por qué sus seguidores relacionan esto con Shakira

Belinda, de 34 años, compartió en redes sociales detalles de su nueva etapa y una imagen sugerente de lo que podría ser su regreso a la escena musical.

La imagen es una representación de sus ojos y ha suscitado especulaciones sobre posibles dedicatorias en sus próximas canciones, que podrían hacer referencia a su relación pasada con el cantante Nodal.

Las especulaciones son porque la imagen que colocó corresponde al tatuaje que el intérprete de regional mexicano se plasmó en el pecho cuando sostenía un romance con la cantante.

Ni Belinda ni Nodal han confirmado tales interpretaciones, pero los fans de la cantante de En el amor hay que perdonar han afirmado que la foto compartida por Belinda es en la que se basó Christian Nodal para hacerse tatuar.

Infobae recordó que la carrera musical de Belinda, que tuvo un largo período de pausa debido a problemas con su anterior disquera, está lista para reactivarse con Cactus.

Esta apuesta se ve reflejada en el proceso creativo de la actriz de Bienvenidos a Edén, pues ha tomado un papel activo en la composición de las letras de sus canciones.

El anuncio fue efectuado en noviembre de 2023 y ahora confirma que el proyecto ya está terminado y su lanzamiento es inminente, planteando una nueva dirección en la carrera de la cantante.

“Este nuevo disco es muy personal, todas las canciones tienen dedicatoria. Ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, los líos, los problemas”, afirmó Belinda a finales de 2023.

“Hice catarsis otra vez en la música, en el estudio y simplemente dije ‘Bueno, yo también tengo algo que decir a través de mi música’”, destacó.

Pero sus ojos no son el único indicativo que da pistas sobre la relación entre la nueva música de Belinda y su exprometido Christian Nodal, lo que ha originado reacciones y comentarios relacionándola con Shakira y su famosa Sessions Vol. 53 junto a Bizarrap, en la que dedicó rimas a su expareja Gerard Piqué.

Se prevé que el nuevo sencillo Cactus sea lanzado el próximo 31 de enero como primer corte del álbum Indomable.

En imágenes filtradas de la filmación del video de Cactus, Belinda aparece sobre un automóvil en el desierto, enfundada en un vestido rosa, que curiosamente es igual, o podría ser el mismo que usó cuando Nodal le pidió matrimonio en Barcelona, España.