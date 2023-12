La película guatemalteca “Cadejo Blanco” brilla entre los nominados a los Premios Independent Spirit Awards

Luego de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el filme logró llegar a festivales de cine en Estados Unido, México, Costa Rica, Argentina y España donde obtuvo algunos premios.

Ocho meses después de haber sido estrenada en Estados Unidos, Cadejo Blanco destaca por su competición en los Independent Spirit Awards que se llevarán a cabo el próximo 25 de febrero en una ceremonia en Santa Monica, California.

La película que fue grabada entre Puerto Barrios (Izabal) y la ciudad de Guatemala, compite por el Premio John Cassavetes, otorgado por la organización Film Independent a las producciones realizadas con menos de un millón de dólares.

Entre las nominadas al mismo premio destacan The Artifice Girl, Fremont, Rotting in the sun y The Unkown Country.

Sobre “Cadejo Blanco”

La película presenta la historia de Sarita, una joven radicada en Puerto Barrios, Izabal, quien una noche decide gozar de una noche de fiesta junto a su hermana Bea. Luego de regresar a casa sin recordar cómo, Sarita se da cuenta que su hermana no llegó a casa. Este hecho provoca que la joven emprenda una búsqueda hasta llegar lejos en una espiral de violencia.



Cadejo Blanco es interpretada principalmente por Karen Martínez y Brandon López, quienes actuaron en la exitosa película de 2013, La Jaula de Oro.

Este filme, que volvió a reunirlos bajo la dirección del estadounidense Justin Lerner, fue inspirado por las innumerables historias que el director escuchó mientras vivía en Guatemala en 2018. En aquella época, Lerner había llegado al país para desarrollar una escuela de cine.

En 2021, Lerner contó a la Agencia EFE sobre el impacto que habría de tener el país en él antes de la producción de Cadejo Blanco.

“Uno de mis mejores estudiantes es de Puerto Barrios, donde se desarrolla la película. La primera vez que fuimos, fue sólo para buscar lugares para filmar. Pero poco a poco conocí mucha gente de la ciudad. Me contaron mil historias interesantes”, confesó el director estadounidense.

La película fue estrenada el 19 de mayo del 2022 en Guatemala y se mantuvo en cartelera por varias semanas. Actualmente puede verse en plataformas de streaming como Prime Video, Apple TV, Google Play, VUDU, DirectTV, entre otros.