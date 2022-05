La polémica broma entre la hermana de Amber Heard y Johnny Depp sobre golpear a la actriz

Tras finalizar su testimonio, la hermana de la actriz fue interrogada por la defensa de Johnny Depp y, después de algunas preguntas, admitió haber bromeado con el protagonista de Piratas del Caribe sobre golpear a Amber Heard en 2013.

La hermana de Heard reconoció con tristeza que le envió un mensaje de texto a Johnny Depp bromeando sobre el abuso doméstico e indicando que debería de golpear a la actriz.

“En junio de 2013, en realidad estabas bromeando con el Sr. Depp sobre golpear a tu hermana, ¿verdad?”, cuestionó Camille Vásquez, abogada el actor.

“Lamentablemente por un mensaje de texto, sí”, respondió al instante Whitney Henriquez.

“Pero lo estabas animando a que la golpeara”, presionó la abogada.

“No estaba literalmente alentando a que la golpeara”, añadió Henriquez.

