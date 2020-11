La RAE retira la entrada “elle” tras las “confusiones” sobre su aceptación en el lenguaje

La RAE retira la entrada “elle” de su Observatorio para evitar “confusiones”. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Real Academia Española (RAE) retiró la palabra “elle” de su Observatorio debido a la confusión que ha generado su presencia en el listado de vocablos que no aparecen en el diccionario, pero que constantemente suelen generar dudas.

“Debido a la confusión que ha generado la presencia de ‘elle’ en el Observatorio de palabras, se ha considerado preferible sacar esta entrada. Cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esta sección, se volverá a valorar”, informó la institución en un comunicado que publicó en su sitio web oficial y que compartió en Twitter ante las reiteradas consultas de los usuarios en esa rede social.

La RAE había definido: “El pronombre ‘elle’ es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes”.

¿Qué creeeen? Que la @RAEinforma borró «elle» de su Observatorio de Palabras. ¿Será que están corrigiendo? ¿Será que a Pérez Reverte, Vargas Llosa y compañía les dio el tramafat?

¿Ustedes qué creen? https://t.co/qXDfNChXfF pic.twitter.com/mjxttLbzKy — Paulina Chavira (@apchavira) October 30, 2020

La entidad también resaltó un detalle que los usuarios no tomaron en cuenta: “Su uso no está generalizado ni asentado”, dos características importantes para que un vocablo pase a formar parte del diccionario de uso de la lengua española. Para que una palabra sea incorporada debe tener un uso frecuente y sostenido en el tiempo. No es el propósito del Observatorio de palabras esta misión académica.