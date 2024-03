El domino 2 de marzo de 2014, la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres hizo historia con una selfie en la que incluyó a un grupo de celebridades de Hollywood durante la gala de los Premios Óscar.

DeGeneres fue la conductora ese año y la selfie que hizo con su teléfono móvil trascendió en Twitter (ahora X).

En la histórica postal, DeGeneres aparece acompañada de Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Brad Pitt, Meryl Streep, Jared Leto, Angelina Jolie, Kevin Spacey, Julia Roberts, Lupita Nyong'o, Peter Nyong'o Jr, y Channing Tatum.

Esa selfie trascendió en Twitter (ahora X) y se convirtió en la publicación más compartida de la historia en 2014.

“Si el brazo de Bradley Cooper hubiera sido más largo. La mejor foto de todos los tiempos”, escribió a modo de leyenda al publicar la foto DeGeneres, quien alentó al público a difundir inmediatamente esa fotografía para que se transformara en el tuit más difundido de la historia.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap